"La voce del tennis" non è una definizione di circostanza. Elena Pero non solo lo ha raccontato prima per Telepiù e poi per Sky Sport, ma ne ha anche interpretato lo spirito, fino ad impersonarlo, con la sua voce. Aveva giocato a tennis solo per poco, ma aveva quella visione dello sport, non solo del tennis, che si era costruita sulla competenza. Sul suo essere naturalmente schiva, ma eticamente inflessibile, disponibile ed esigente, passionale, ma senza retorica. Da giovanissima aveva Ivan Lendl come idolo del tennis giocato e Rino Tommasi come mito nel raccontarlo. E così non si era fatta sfuggire l'occasione quando lui, attraverso le pagine della rivista MatchBall, aveva indetto una selezione per trovare dei giovani collaboratori. Era il 1989: dei trenta prescelti ne portò due – fra cui Elena – nella redazione sportiva di Fininvest (quando non si chiamava ancora Mediaset) nel gruppo dei "ragazzi di Tommasi", quelli che avevano – fra l'altro – il compito di aiutarlo nel meticoloso lavoro di raccolta dati per le sue leggendarie statistiche, quando i computer e tanto meno Internet, ancora non aiutavano. Meticolosa per natura, Elena iniziò a seguire Tommasi nei principali tornei, e a curare i servizi sul tennis per i notiziari e le trasmissioni Fininvest. E poi, nel 1991, quando Telepiù, la prima tv a pagamento, si aprì allo sport, Tommasi ne fu il primo direttore ed Elena lo seguì.