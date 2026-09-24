Protagonista a Londra in Laver Cup, Carlos Alcaraz ha dedicato un pensiero all'amico e rivale Jannik Sinner, in attesa di rivederlo in campo: "Mi manca vederlo in giro e giocare contro di lui, mi ha sempre spinto a diventare un giocatore migliore. Questa assenza renderà la nostra rivalità ancora più interessante"

Cinque mesi. Tanto è passato dall'ultima volta che le strade di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono incrociate, da quel 12 aprile, giorno della finale di Monte-Carlo. Il primo grande titolo in carriera sulla terra rossa di Sinner, tornato numero 1 al mondo il giorno successivo. Poi, però, sono arrivati gli infortuni: prima il problema al polso per Alcaraz, poi quello al ginocchio per Sinner. Così, i percorsi dei due amici e rivali si sono separati, privando il circuito di una delle rivalità più attese. Un'assenza che pesa anche per Carlos Alcaraz che, alla vigilia della Laver Cup di Londra, ha voluto dedicare un pensiero all’amico Jannik, sottolineando quanto la sua mancanza si faccia sentire: "Soprattutto a inizio anno ha vinto praticamente tutto - ha dichiarato Alcaraz alla BBC -. Sì, certo, mi manca. Mi manca vederlo in giro e giocare contro di lui. Mi ha spinto a diventare un giocatore migliore. Questa pausa nella nostra rivalità renderà tutto ancora più interessante. Le persone non vedono l’ora di assistere di nuovo a queste partite. Penso che, quando tornerà, sarà ancora meglio".