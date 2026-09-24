Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Alcaraz: "Sinner mi manca, l'assenza renderà la nostra rivalità migliore"

Tennis

Protagonista a Londra in Laver Cup, Carlos Alcaraz ha dedicato un pensiero all'amico e rivale Jannik Sinner, in attesa di rivederlo in campo: "Mi manca vederlo in giro e giocare contro di lui, mi ha sempre spinto a diventare un giocatore migliore. Questa assenza renderà la nostra rivalità ancora più interessante"

Cinque mesi. Tanto è passato dall'ultima volta che le strade di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono incrociate, da quel 12 aprile, giorno della finale di Monte-Carlo. Il primo grande titolo in carriera sulla terra rossa di Sinner, tornato numero 1 al mondo il giorno successivo. Poi, però, sono arrivati gli infortuni: prima il problema al polso per Alcaraz, poi quello al ginocchio per Sinner. Così, i percorsi dei due amici e rivali si sono separati, privando il circuito di una delle rivalità più attese. Un'assenza che pesa anche per Carlos Alcaraz che, alla vigilia della Laver Cup di Londra, ha voluto dedicare un pensiero all’amico Jannik, sottolineando quanto la sua mancanza si faccia sentire: "Soprattutto a inizio anno ha vinto praticamente tutto - ha dichiarato Alcaraz alla BBC -. Sì, certo, mi manca. Mi manca vederlo in giro e giocare contro di lui. Mi ha spinto a diventare un giocatore migliore. Questa pausa nella nostra rivalità renderà tutto ancora più interessante. Le persone non vedono l’ora di assistere di nuovo a queste partite. Penso che, quando tornerà, sarà ancora meglio".

Leggi anche

Sinner: "Il tennis ha bisogno di Alcaraz"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Zverev e il match point a NY: "Ecco cosa pensavo"

video

Siparietto tutto da ridere tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev durante un allenamento verso la...

Tennis, il programma di oggi su Sky Sport

Tennis

Prosegue lo swing asiatico per i circuiti Atp e Wta. A Chengdu riflettori puntati sulla sfida tra...

Alcaraz: "Zverev in questo momento è il migliore"

Tennis

"Zverev in questo momento è il miglior giocatore al mondo". Parola di Carlos Alcaraz che elogia...

Da Chengdu a Singapore, il programma oggi su Sky

guida tv

Al via oggi i due tornei 250 Atp in programma questa settimana a Chengdu e Hangzhou. Si...

Wta Singapore, il programma di oggi su Sky

guida tv

Si gioca su due campi nel circuito Wta, con il torneo 500 di Singapore e il 250 di Seul. Tutto da...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS