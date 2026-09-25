Laver Cup, come funziona il torneo: format, regolamento e partecipanti

Laver Cup, come funziona il torneo: format, regolamento e partecipantila guida
Introduzione
Fine settimana tutto da vivere a Londra. Alla O2 Arena inizia la Laver Cup con la sfida tra il Team Europe e il Team Word. Nella squadra composta dai giocatori europei non mancano le stelle, come Alcaraz, Zverev e anche l'azzurro Cobolli. Per quel che riguarda la squadra resto del mondo, invece, tra i top 10 ci sono Fritz e De Minaur. Ma come funziona la Laver Cup? Qui tutto quello che c'è da sapere sul torneo da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Inizia la Laver Cup su Sky!
- A Londra si gioca la Laver Cup 2026. Parliamo del torneo a squadre giunto alla sua nona edizione, in programma da venerdì 25 a domenica 27 settembre alla O2 Arena.
- Ad affrontarsi nei 12 match della competizione, come di consueto, saranno due squadre: il Team Europe e il Team Word. Tutte le sfide saranno in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Il Team Europe è in vantaggio per 78-54 negli scontri diretti.
Come funziona
- In Laver Cup partecipano dodici giocatori (sei europei, sei del resto del mondo) che si affrontano in altrettante partite (9 in singolare e 3 in doppio) spalmate su tre giorni: da venerdì a domenica. In palio ci sono 24 punti. Vince la Laver Cup il primo team che arriva a 13.
- Nelle prime due giornate, i sei membri dei rispettivi team devono giocare almeno una partita, con almeno quattro giocatori per squadra che devono partecipare ad un match di doppio. Discorso diverso per domenica, in cui non ci sono regole da rispettare per quel che riguarda gli schieramenti in campo.
Il sistema di punteggio
Veniamo al sistema di punteggio, molto particolare. Chi vincerà i match nella prima giornata (quindi venerdì), permetterà alla sua squadra di prendere un punto. Le vittorie di sabato, invece, valgono 2 punti, mentre domenica addirittura 3. L'obiettivo è infatti arrivare all'ultima giornata con ancora tutto aperto e con anche la possibilità di vedere una possibile rimonta del team in svantaggio.
- Venerdì: 1 punto per vittoria
- Sabato: 2 punti per vittoria
- Domenica: 3 punti per vittoria
Vince la squadra che arriverà per prima a 13. In caso di pareggio (e quindi di 12-12), si giocherà un ulteriore match, lo spareggio, chiamato 'The Decider'.
Il Team Europe
Nel Team Europe spiccano Carlos Alcaraz, il vincitore degli US Open Sascha Zverev e l'italiano Flavio Cobolli. Ecco tutti i convocati
- Carlos Alcaraz (Esp)
- Alexander Zverev (Ger)
- Flavio Cobolli (Ita)
- Casper Ruud (Nor)
- Jakub Mensik (Cze)
- Rafael Jodar (Esp)
- Arthur Fery (Gbr) - riserva
Capitano: Yannick Noah
Il Team Word
Questo, invece, è il Team World, vincitore di tre delle ultime quattro edizioni.
- Taylor Fritz (Usa)
- Francisco Cerundolo (Arg)
- Alex De Minaur (Aus)
- Alexander Bublik (Kaz)
- Learner Tien (Usa)
- Brandon Nakashima (Usa)
- Ignacio Buse (Per) - riserva
Capitano: Andre Agassi
Il programma
Si parte venerdì con tre match di singolare e uno di doppio. Per la precisione, nella sessione diurna (ora 14) si giocheranno due singolari, mentre in quella serale (ore 20) sono in programma un singolare e un doppio. Stessa programmazione per sabato. Domenica, invece, alle ore 13 ci sarà il match di doppio, seguito dalle sfide in singolare (se necessarie).
Venerdì 25 settembre
- ore 14: Ruud (Eur) vs Cerundolo (Wrl)
- a seguire: Mensik (Eur) vs Nakashima (Wrl)
- ore 20: Jodar (Eur) vs Bublik (Wrl)
- a seguire: Alcaraz/Mensik (Eur) vs Bublik/Fritz (Wrl)
Sabato 26 settembre
- tre match singolari e un doppio
Domenica 27 settembre
- un match di doppio e - se necessario - fino a tre singolari
L'albo d'oro delle ultime edizioni
- 2021: Team Europe
- 2022: Team Word
- 2023: Team Word
- 2024: Team Europe
- 2025: Team Word
Come seguire la Laver Cup su Sky Sport e NOW
- Per la prima volta, la Laver Cup sarà trasmessa integralmente da Sky Sport. La telecronaca delle partite della Laver Cup sarà affidata alla squadra editoriale composta da Luca Boschetto, Federico Ferrero, Riccardo Bisti e Gaia Brunelli, affiancati nel commento tecnico da Barbara Rossi, Laura Garrone e Andrea Arnaboldi.
- Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su Skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.