Laver Cup, come funziona il torneo: format, regolamento e partecipanti

Introduzione

Fine settimana tutto da vivere a Londra. Alla O2 Arena inizia la Laver Cup con la sfida tra il Team Europe e il Team Word. Nella squadra composta dai giocatori europei non mancano le stelle, come Alcaraz, Zverev e anche l'azzurro Cobolli. Per quel che riguarda la squadra resto del mondo, invece, tra i top 10 ci sono Fritz e De Minaur. Ma come funziona la Laver Cup? Qui tutto quello che c'è da sapere sul torneo da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

I CONVOCATI