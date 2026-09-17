Laver Cup 2026, i convocati: Cobolli, Alcaraz e Zverev per il Team Europe

Ufficializzati i 12 convocati per la Laver Cup 2026, in programma alla O2 Arena di Londra dal 25 al 27 settembre. Nell'Europa spiccano Alcaraz, il vincitore degli US Open Zverev e l'italiano Cobolli. Nel Team World assente Shelton, si punta tutto su Fritz, De Minaur e sull'imprevedibile Bublik. Ecco l'elenco dei convocati. La Laver Cup è su Sky e in streaming su NOW

LA LAVER CUP 2026 E' SU SKY!