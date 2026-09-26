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Fils a Tokyo dovrà passare dalle qualificazioni: il sorprendente motivo

Tennis

Arthur Fils non si è iscritto in tempo all'Atp 500 di Tokyo e, da numero 11 al mondo, sarà costretto a partire dalle qualificazioni per giocare nel main draw. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 30 settembre al 6 ottobre

Numero 11 al mondo, 7° nella Race per le Finals di Torino ma... costretto a partire dalle qualificazioni per giocare l'Atp 500 di Tokyo (in programma su Sky Sport e in streaming su NOW dal 30 settembre al 6 ottobre). È questa la bizzarra storia che vede come protagonista Arthur Fils. Il motivo è semplice: il francese non si è iscritto in tempo per partecipare al main draw. Da qui, la decisione inevitabile di partire dalle qualificazioni, in un torneo che il classe 2004 ha già vinto nel 2024 in finale contro il connazionale Ugo Humbert in tre set. Il numero 11 al mondo, che ovviamente nelle qualificazioni sarà testa di serie numero 1, tornerà in campo dopo l'eliminazione al primo turno degli US Open contro Stefanos Tsitsipas. Senza dubbio, si sarebbe immaginato un ritorno decisamente diverso...

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