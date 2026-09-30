Il lavoro di recupero prosegue al meglio, obiettivo di Jannik è il Masters 1000 di Shanghai (5-18 ottobre, in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW ).In queste ore il numero uno al mondo scioglierà la riserva. Il punto sulle sue condizioni fisiche e sul ranking Atp da qui a fine anno

Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte-Carlo e, nelle prossime ore, deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c’è ottimismo sulla sua partecipazione: l’infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando col suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica, che sta crescendo giorno dopo giorno. La settimana scorsa non era tale da permettergli di competere a Pechino, stavolta invece le sensazioni sono decisamente migliori.

Come sta il ginocchio di Sinner?

Sinner è clinicamente guarito dall’infiammazione tendinea extra-articolare al ginocchio destro (confermato quanto anticipato da Sky Sport alla viglia degli Us Open), che lo aveva costretto a fermarsi post finale vinta a Wimbledon. Dopo un periodo di riposo e le terapie svolte al J Medical di Torino, il percorso di riatletizzazione e di allenamento sul campo, iniziato lo scorso 12 settembre a Montecarlo, è proseguito fin qui senza intoppi. La scelta di rinunciare agli US Open prima e all’Atp di Pechino poi è stata presa per ridurre al minimo ogni margine di rischio. E questo atteggiamento conservativo da parte di Sinner e del suo team ha dato i suoi frutti, pur avendogli tolto uno Slam e tante partite. Ma era la cosa giusta da fare.

La situazione del ranking Atp

Alla vigilia del torneo di Pechino Sinner conserva 1.370 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore Sasha Zverev. Jannik scarterà i 500 punti della vittoria di 12 mesi fa ma è certo di non essere superato in classifica, anche se tedesco dovesse vincere il torneo cinese. Nella peggiore delle ipotesi (vittoria di Zverev sia a Pechino che a Shanghai) a Sinner basterebbe raggiungere gli ottavi a Shanghai per rimanere davanti. Molto più complicato invece mantenere il numero 1 fino a fine 2026, visto che fra l’ultimo Masters 1000 a Parigi e le Finals di Torino Zverev scarterà quasi 2.000 punti in meno di Sinner…

I punti che scarterà Sinner fino a fine anno

Shanghai : 50 pt (3° turno nel 2025)

: 50 pt (3° turno nel 2025) Vienna : 500 pt (campione nel 2025)

: 500 pt (campione nel 2025) Parigi : 1.000 pt (campione nel 2025)

: 1.000 pt (campione nel 2025) Atp Finals : 1.500 pt (campione nel 2025)

: 1.500 pt (campione nel 2025) Totale: 3.050 pt

I punti che scarterà Zverev fino a fine anno