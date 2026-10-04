Atp Pechino, i risultati di oggi: Medvedev e De Minaur in semifinale

Daniil Medvedev non sbaglia, batte in due set Francisco Cerundolo e conquista la semifinale di Pechino. Ok anche De Minaur. Nel femminile, fuori la testa di serie numero 2 Sabalenka. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Continua il momento positivo di Daniil Medvedev. Il russo sale a quota sette vittorie consecutive (considerando anche il titolo di Hangzhou) a seguito del successo contro l'argentino Francisco Cerundolo per 7-6, 6-3. Lunedì 5 ottobre, Medvedev giocherà la 69^ semifinale a livello Atp: lo farà contro il vincente del match tra Zverev e Djokovic. In semifinale anche Alex De Minaur, che ha sconfitto in rimonta Andrey Rublev per 1-6, 6-2, 6-3. Una grande reazione dell'australiano, che dopo aver perso nettamente il primo set ha concesso solo cinque giochi al suo avversario tra il secondo e il terzo parziale. Per De Minaur si tratta della 35^ semifinale nel circuito maggiore, la quarta del 2026. In semifinale c'è Hubi Hurkacz, che ha avuto la meglio su Karen Khachanov per 7-6, 6-2.