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Atp Pechino, i risultati di oggi: Medvedev e De Minaur in semifinale

atp pechino

Daniil Medvedev non sbaglia, batte in due set Francisco Cerundolo e conquista la semifinale di Pechino. Ok anche De Minaur. Nel femminile, fuori la testa di serie numero 2 Sabalenka. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Continua il momento positivo di Daniil Medvedev. Il russo sale a quota sette vittorie consecutive (considerando anche il titolo di Hangzhou) a seguito del successo contro l'argentino Francisco Cerundolo per 7-6, 6-3. Lunedì 5 ottobre, Medvedev giocherà la 69^ semifinale a livello Atp: lo farà contro il vincente del match tra Zverev e Djokovic. In semifinale anche Alex De Minaur, che ha sconfitto in rimonta Andrey Rublev per 1-6, 6-2, 6-3. Una grande reazione dell'australiano, che dopo aver perso nettamente il primo set ha concesso solo cinque giochi al suo avversario tra il secondo e il terzo parziale. Per De Minaur si tratta della 35^ semifinale nel circuito maggiore, la quarta del 2026. In semifinale c'è Hubi Hurkacz, che ha avuto la meglio su Karen Khachanov per 7-6, 6-2.

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Fuori Sabalenka, ok Andreeva e Noskova

Il Wta 1000 di Pechino continua a regalare sorprese. Dopo la sconfitta di Elena Rybakina contro Charaeva, va ko anche Aryna Sabalenka. La numero 2 del seeding ha infatti perso al 3° turno contro la ceca Nikola Bartunkova in due set (6-4, 6-3). Con questi due risultati, è la prima volta dal 2015 che le teste di serie numero 1 e numero 2 non raggiungono gli ottavi al China Open. Nessun problema, invece, per Mirra Andreeva e Linda Noskova.

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UOMINI

  • Hurkacz (Pol) vs Khachanov 7-6, 6-2
  • [5] De Minaur (Aus) vs Rublev 1-6, 6-2, 6-3
  • [3] Medvedev vs Cerundolo (Arg) 7-6, 6-3

DONNE

  • [26] Bartunkova (Cze) vs [2] Sabalenka 6-4, 6-3
  • Kudermetova (Uzb) vs [4] Andreeva 4-6, 1-6
  • [5] Noskova (Cze) vs Golubic (Sui) 6-2, 6-1

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