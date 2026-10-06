Sinner e l'infortunio al ginocchio: cos'è la sindrome della bandelletta ileotibiale

Introduzione

Jannik Sinner ha annunciato che non giocherà altri tornei fino a fine 2026. "Quest'anno sarà tutto diverso, ma devo pensare alle conseguenze a lungo termine per la mia carriera", ha spiegato l'azzurro. Il motivo per cui il numero 1 al mondo è stato costretto a fermarsi ha un nome clinico: ITBS (ovvero sindrome della bandelletta ileotibiale). Qui tutto quello che c'è da sapere sulla patologia, sui tempi di recupero e su come si è arrivati alla decisione di Sinner

SINNER, 2026 FINITO: LE NEWS LIVE