Introduzione

Il tennis è pronto alla sua rivoluzione. Il presidente dell'Atp, l'italiano Andrea Gaudenzi, ha infatti diffuso un documento in cui illustra le principali novità che verranno proposte e discusse nelle prossime settimane (con l'obiettivo di presentare un pacchetto finale da sottoporre a esame già a novembre a Torino) per innovare e proseguire la fase di crescita globale del circuito a partire dal 2028. Calendario, ranking, montepremi: ecco come potrebbe cambiare il tennis tra un paio di anni.