Rivoluzione nel tennis: le proposte Atp dal 2028 tra ranking, calendario tornei e premile novità
Introduzione
Il tennis è pronto alla sua rivoluzione. Il presidente dell'Atp, l'italiano Andrea Gaudenzi, ha infatti diffuso un documento in cui illustra le principali novità che verranno proposte e discusse nelle prossime settimane (con l'obiettivo di presentare un pacchetto finale da sottoporre a esame già a novembre a Torino) per innovare e proseguire la fase di crescita globale del circuito a partire dal 2028. Calendario, ranking, montepremi: ecco come potrebbe cambiare il tennis tra un paio di anni.
Quello che devi sapere
Gaudenzi: "Lo sport deve continuare ad evolversi"
- "Lo sport deve continuare a evolversi". Andrea Gaudenzi, presidente dell'Atp, ha pubblicato un documento in cui condivide le proposte studiate insieme a giocatori, tornei e i stakeholder del circuito per innovare il tennis a partire dal 2028
- "I giocatori rimangono liberi di costruire i propri calendari, e i tornei più importanti del nostro sport sono i luoghi in cui convergono la competizione più accesa, i punti del ranking e le ricompense finanziarie - si legge -. Allineando più strettamente i compensi, le classifiche e il calendario, possiamo aiutare i giocatori a esprimersi al meglio sui palcoscenici più importanti e offrire ai tifosi maggiori opportunità di vederli all'opera in quelle occasioni".
I tre principi su cui si basano le proposte del nuovo tennis
- "I premi dovrebbero seguire i contesti in cui i tifosi sono più coinvolti e, con la crescita dello sport, una quota maggiore di giocatori deve partecipare a tale crescita".
- "Il benessere dei giocatori: la struttura dovrebbe ridurre la pressione a giocare troppo e aiutare i giocatori a gestire le esigenze della stagione"
- "L'incentivo, non l'obbligo: i giocatori scelgono dove e quando competere, e la struttura dovrebbe fare in modo che la scelta migliore sia anche la più remunerativa".
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Un investimento da oltre 100 milioni di dollari all'anno
- Le proposte porterebbero l'investimento annuale dell'ATP nel tennis, attraverso i compensi e il supporto ai giocatori, a oltre 100 milioni di dollari a partire dal 2028; questo in aggiunta ai montepremi e alla divisione dei profitti a livello di torneo
- Includendo tutte le componenti, si stima che il compenso totale dei giocatori ATP (esclusi gli Slam) raggiungerà i 350 milioni di dollari a partire dal 2028.
Come cambia il compenso dei giocatori
- Un aumento dell'ATP Bonus Pool da 21,5 milioni a 50 milioni di dollari, per premiare i giocatori che si impegnano nei tornei più importanti del Tour
- Un bonus di fine anno basato sul ranking per i giocatori che terminano nella Top 250 del Ranking, fornendo 25 milioni di dollari in aiuti alla carriera per sostenere i giocatori nell'affrontare i costi per competere nel Tour.
- Un contributo pensionistico annuale per i giocatori di circa 30 milioni di dollari, che migliorerà le prestazioni pensionistiche e previdenziali per 300 tennisti ogni anno
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Come cambia la distribuzione delle classifiche e dei punti
- L'obiettivo dell'Atp dal 2028 è far evolvere il sistema di ranking in modo che i risultati ottenuti negli eventi più importanti abbiano un peso maggiore nel corso della stagione, riducendo al contempo l'incentivo per i giocatori a sovraffaticarsi giocando troppo
Calendario e programmazione: confermato il 1000 in Arabia Saudita
- L'obiettivo è ottimizzare il calendario del Tour creando una struttura stagionale più chiara e settimane dedicate a categorie specifiche di tornei.
- La già annunciata aggiunta di un decimo evento ATP Masters 1000 in Arabia Saudita fa parte di questo progetto volto a rafforzare il livello d'élite del Tour.
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Modifiche nei tabelloni del doppio
- L'Atp punta anche a rivedere la struttura a lungo termine dei formati di gara, compresi potenziali adeguamenti ai tabelloni di doppio, con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità del doppio e il suo ruolo all'interno del Tour.
- Qualsiasi montepremi riallocato dal doppio rimarrebbe dedicato al compenso dei giocatori e si prevede che venga reinvestito nelle qualificazioni del singolare e nei montepremi dei primi turni, aiutando più atleti a investire nelle proprie carriere
Gaudenzi: "OneVision per conquistare la prossima generazione di fans"
- "OneVision ha già contribuito a rafforzare il nostro Tour e lo sport del tennis - ha scritto Gaudenzi -. La fase successiva rappresenta un'opportunità per rendere la stagione più coerente per i giocatori e per i tifosi, e per garantire che la crescita del movimento crei opportunità in tutto il Tour".
- "Il nostro obiettivo immediato è l'ATP Tour, ma l'ambizione guarda più lontano: garantire che il tennis vinca la sfida per conquistare la prossima generazione di tifosi"
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Proposte da discutere con le parti: obiettivo Torino
- Queste proposte comunicate da Andrea Gaudenzi saranno discusse con il Player Advisory Council (Consiglio consultivo dei giocatori), il Tournament Advisory Council (Consiglio consultivo dei tornei) e il Board dell'ATP, con l'obiettivo di presentare un pacchetto finale da sottoporre a esame durante le riunioni di fine anno in occasione delle Atp Finals di Torino.
- Nessuna di queste proposte, dunque, è ancora ufficiale: bisognerà attendere ancora qualche settimana per capire quali modifiche verranno attuate
- Nel frattempo, però, il tennis è già nel futuro
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