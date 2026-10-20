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Tennis oggi, il programma dei tornei Atp e Wta su Sky: partite e orari

guida tv

Tanto tennis oggi in programma sui nostri canali. A Lione tocca a Matteo Berrettini fare il suo debutto nel 250 contro il francese Jacquet. Nel circuito femminile esordio nel Wta 500 di Ningbo per Jasmine Paolini. Qui il programma della giornata. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE - DA LIONE AD ALMATY, 5 TORNEI LIVE SU SKY

Nuova settimana di tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si giocano tre Atp 250: sul cemento francese di Lione, ma anche sul veloce di Almaty e Bruxelles. Al Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes esordio per Matteo Berrettini, che sfida il francese Kyrian Jacquet, n.85 del ranking. Nel circuito femminile, invece, in campo nel 500 di Ningbo (Cina) con il debutto di Jasmine Paolini contro l'ucraina Anhelina Kalinina e nel 250 di Osaka in Giappone. 

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 11.30: GRIEKSPOOR (Ned) - SCHOENHAUS (Ger)
  • a seguire: V.DE ZANDSCHULP (Ned) - CHIDEKH (Fra)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 4.30: LIU (Usa) - LINETTE (Pol)
  • a seguire: BADOSA (Spa) - RUZIC (Cro)
  • a seguire: PAOLINI (Ita) - KALININA (Ukr)
  • a seguire: TSITSIPAS (Gre) - KOVACEVIC (Usa)
  • ore 14: HUMBERT (Fra) - MOUTET (Fra)
  • a seguire: BONZI (Fra) - NORRIE (Gbr)
  • non prima delle 19: BERRETTINI (Ita) - JACQUET (Fra)
  • a seguire: MEDJEDOVIC (Srb) - NAKASHIMA (Usa)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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