Musetti-Fritz oggi all'Atp Lione, il risultato in diretta live della partita
Lorenzo Musetti a caccia del titolo all'Atp 250 di Lione. Il carrarino, alla decima finale in carriera, affronta Taylor Fritz, n. 14 al mondo. Il match sarà in diretta alle 14.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Archiviato il torneo di Lione, Musetti volerà subito a Vienna per il suo ultimo Atp 500 della stagione. Ad attenderlo ci sarà un altro americano visto che debutterà contro Frances Tiafoe, testa di serie n. 7
Il tabellone dell'Atp 500 di ViennaVai al contenuto
Taylor Fritz, invece, ha guadagnato una posizione e nella classifica live n. 13 al mondo: in caso di vittoria oggi, l'americano supererebbe anche Novak Djokovic, diventano n. 12 della classifica mondiale
Il rientro di Musetti in top 25
Grazie alla finale a Lione, Musetti è certo di rientrare in top 25 nel ranking Atp. In caso di trionfo oggi, inoltre, il carrarino salirebbe n. 24 al mondo, scavalcando Casper Ruud
Musetti ha un bilancio in negativo quest'anno contro avversari top 20: 2 vittorie e 4 sconfitte. Uno dei due successi, però, è arrivato proprio con Taylor Fritz, sul cemento degli Australian Open
Fritz va oggi a caccia del 12esimo titolo in carriera nel circuito maggiore, il secondo dell'anno dopo Washington. L'americano non ha mai trionfato in carriera su cemento indoor
Fritz alla quinta finale dell'anno
Fritz giocherà oggi la quinta finale stagionale dopo Dallas, Stoccarda, Halle e Washington. Lo statunitense è il secondo giocatore per finali disputate quest'anno, dietro soltanto a Jannik Sinner (a quota 6)
Il cammino perfetto di Fritz
Fritz si presenta alla finale di Lione dopo un cammino praticamente perfetto: tre match giocati e zero set persi. Per lui al massimo otto game concessi, come accaduto con Altmaier e Paul
Musetti è il primo italiano nella storia in finale a Lione, torneo ospitato a Marsiglia fino alla scorsa stagione. Per il carrarino sarà la seconda finale in carriera su cemento indoor dopo Atene dello scorso anno
La "doppia maratona" di Musetti
Musetti si presenta alla finale dopo due maratone contro Van Assche e Cobolli: in totale l'azzurro è rimasto in campo sei ore nelle ultime due partite. Complessivamente sono circa nove ore, considerando anche i match con Arnaldi e Kouamé
Il tabù finali da sfatare
Per Musetti ci sarà oggi un tabù da sfatare visto che ha perso le ultime sette finali Atp disputate. Il carrarino non vince un titolo da ottobre 2022, sul cemento di Napoli contro Berrettini
Gli italiani con più finali
- Jannik Sinner 39
- Adriano Panatta 26
- Fabio Fognini 19
- Matteo Berrettini 16
- Corrado Barazzutti 13
- Paolo Bertolucci 11
- Andreas Seppi 10
- Lorenzo Musetti 10
La decima finale di Musetti
Musetti giocherà oggi la decima finale in carriera nel circuito maggiore: è l'ottavo italiano ad aver raggiunto questo traguardo nell'Era Open.
Il cammino di Fritz
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Herbert 6-2, 7-5
- Quarti: vs Altmaier 7-6, 6-2
- Semifinale: vs Paul 6-3, 7-5
Il cammino di Musetti
- 1° turno: vs Arnaldi 6-1, 6-4
- 2° turno: vs Kouamé 6-4, 6-4
- Quarti: vs Van Assche 7-6, 6-7, 6-4
- Semifinale: vs Cobolli 4-6, 6-2, 7-5
Tutti i precedenti tra Musetti e Fritz
- 2026 - Australian Open (R16): Musetti b. Fritz 6-2, 7-5, 6-4
- 2025 - Atp Finals (RR): Fritz b. Musetti 6-3, 6-4
- 2024 - Olimpiadi (R16): Musetti b. Fritz 6-4, 7-5
- 2024 - Wimbledon (QF): Musetti b. Fritz 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1
- 2024 - Monte-Carlo (R64): Musetti b. Fritz 6-4, 6-4
- 2022 - Davis Cup (QF): Fritz b. Musetti 7-6, 6-3
- 2022 - Wimbledon (R128): Fritz b. Musetti 6-4, 6-4, 6-3
Musetti-Fritz, atto VIII
Ci sono sette precedenti tra Musetti e Fritz: il bilancio è 4-3 in favore del carrarino che a inizio stagione, sul cemento degli Australian Open, ha battuto lo statunitense in tre set. Fritz ha vinto solo uno degli ultimi cinque confronti, alle Atp Finals lo scorso anno.
Il match sarà in diretta alle 14.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con telecronaca di Luca Boschetto e commento di Fabio Colangelo. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
È il giorno della finale all'Atp 250 di Lione: a contendersi il titolo saranno Lorenzo Musetti e Taylor Fritz