Un torneo di tennis "trasloca" nelle fasi decisive per via della...musica. È quanto accaduto all'Atp 250 di Bruxelles, con il cambio di sede all'interno del complesso fieristico del Brussels Expo. Fino a giovedì, infatti, il campo centrale del torneo belga è stato il Palais 12. L'arena, però, ospiterà nel weekend dei concerti musicali: sabato quello del rapper francese PLK, domenica il duo Djadja & Dinaz e lunedì i Duran Duran. Una situazione di cui erano a conoscenza gli organizzatori dell'European Open e che ha portato a una soluzione insolita nel circuito maggiore: iniziare il torneo in una struttura e concluderlo in un'altra. Così l'Atp 250 di Bruxelles si è trasferito al Palais 5, a 500 metri di distanza dall'altro impianto. Il tutto era già stato annunciato e programmato prima del torneo, senza alcun disagio per giocatori e pubblico. Un nuovo Centrale, dunque, per le fasi decisive, con tribune più ampie e un colpo d'occhio differente già dalle riprese televisive.

Vedi anche Cobolli rompe 3 volte corde, ma vince game contro Wawrinka