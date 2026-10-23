L'Atp 250 di Bruxelles cambia sede a torneo in corso, traslocando dal Palais 12 al Palais 5 del Brussels Expo. Il motivo? L'arena in cui si è giocato fino a giovedì ospiterà nel weekend dei concerti musicali. Per questo motivo dai quarti in poi si gioca su un nuovo centrale
Un torneo di tennis "trasloca" nelle fasi decisive per via della...musica. È quanto accaduto all'Atp 250 di Bruxelles, con il cambio di sede all'interno del complesso fieristico del Brussels Expo. Fino a giovedì, infatti, il campo centrale del torneo belga è stato il Palais 12. L'arena, però, ospiterà nel weekend dei concerti musicali: sabato quello del rapper francese PLK, domenica il duo Djadja & Dinaz e lunedì i Duran Duran. Una situazione di cui erano a conoscenza gli organizzatori dell'European Open e che ha portato a una soluzione insolita nel circuito maggiore: iniziare il torneo in una struttura e concluderlo in un'altra. Così l'Atp 250 di Bruxelles si è trasferito al Palais 5, a 500 metri di distanza dall'altro impianto. Il tutto era già stato annunciato e programmato prima del torneo, senza alcun disagio per giocatori e pubblico. Un nuovo Centrale, dunque, per le fasi decisive, con tribune più ampie e un colpo d'occhio differente già dalle riprese televisive.