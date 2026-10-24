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Atp Vienna, il tabellone: al via cinque italiani, Zverev e Alcaraz

Tennis

Sorteggiato il tabellone dell'Atp 500 di Vienna. in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 26 ottobre. Al via cinque italiani, al primo turno derby Darderi-Arnaldi e sfide insidiose per Musetti e Cobolli contro Tiafoe e Dimitrov. Berrettini, invece, sfida Etcheverry. Alcaraz debutterà con Khachanov mentre Zverev, n. 1 del seeding, se la vedrà con Landaluce

IL TABELLONE DI BASILEA - COBOLLI-MUSETTI LIVE

Una entry list di alto livello e sfide interessanti già dal primo turno: è l'Atp 500 di Vienna, che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW da lunedì. Tre italiani su cinque sono finiti nella parte alta del tabellone, quella guidata dal prossimo n. 1 al mondo Sascha Zverev, che debutterà contro Martin Landaluce. Il sorteggio non ha sorriso a Lorenzo Musetti che già al primo turno se la vedrà con Frances Tiafoe, n. 6 del seeding. Flavio Cobolli ha pescato Grigor Dimitrov, al via con una wild card, mentre Matteo Berrettini affronterà per la prima volta in carriera Tomas Etcheverry. Nella parte bassa del tabellone, invece, ci sarà il derby italiano tra Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Grande attesa anche per Carlos Alcaraz che martedì avrà un debutto tutt'altro che semplice contro Karen Khachanov. 

Leggi anche

Il tabellone dell'Atp 500 di Basilea

Atp Vienna, i primi turni degli italiani

  • MUSETTI (Ita) vs [6] Tiafoe (ua)
  • [4] COBOLLI (Ita) vs [WC] Dimitrov (Bul)
  • BERRETTINI (Ita) vs Etcheverry (Arg)
  • DARDERI (Ita) vs ARNALDI (Ita)

I potenziali quarti di finale

  • [1] Zverev (Ger) vs [6] Tiafoe (Usa)
  • [4] COBOLLI (Ita) vs [5] De Minaur (Aus)
  • [8] Mensik (Cze) vs [3] Medvedev
  • [7] Paul (Usa) vs [2] Alcaraz (Esp)

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