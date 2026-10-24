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Atp Basilea, il tabellone: Djokovic-Humbert e Shelton-Ruud al 1° turno

Tennis

Sorteggiato il tabellone dell'Atp 500 di Basilea, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW da lunedì. Novak Djokovic, a caccia di punti per le Atp Finals, esordirà contro Ugo Humbert. Al primo turno anche Shelton-Ruud, ultimo torneo per Stan Wawrinka che affronterà Jiri Lehecka

IL TABELLONE DI VIENNA - COBOLLI-MUSETTI LIVE

Quindici anni. Tanto è trascorso dall'ultima volta di Novak Djokovic all'Atp 500 di Basilea. Ora il ritorno in Svizzera, a caccia di punti per centrare la qualificazione alle Atp Finals. Testa di serie n. 4, il serbo debutterà contro il francese Ugo Humbert. Sul suo cammino potrebbe incrociare Sasha Bublik nei quarti e Ben Shelton in semifinale. Lo statunitense, n. 1 del seeding, sarà impegnato in un primo turno insidioso contro Casper Ruud. Nella parte bassa del tabellone riflettori puntati su Fritz-Tsitsipas e Fils-Hurkacz. L'attesa, però, è tutta per Stan Wawrinka, all'ultimo torneo della sua carriera. L'elvetico affronterà Jiri Lehecka, n. 8 del tabellone.

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Il tabellone dell'Atp 500 di Vienna

Atp Basilea, i potenziali quarti di finale

  • [1] Shelton (Usa) vs [8] Lehecka (Cze)
  • [4] Djokovic (Srb) vs [7] Bublik (Kaz)
  • [5] Davidovich Fokina (Esp) vs [3] Jodar (Esp)
  • [6] Fritz (Usa) vs [2] Fils (Fra)

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