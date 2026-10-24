Quindici anni. Tanto è trascorso dall'ultima volta di Novak Djokovic all'Atp 500 di Basilea. Ora il ritorno in Svizzera, a caccia di punti per centrare la qualificazione alle Atp Finals. Testa di serie n. 4, il serbo debutterà contro il francese Ugo Humbert. Sul suo cammino potrebbe incrociare Sasha Bublik nei quarti e Ben Shelton in semifinale. Lo statunitense, n. 1 del seeding, sarà impegnato in un primo turno insidioso contro Casper Ruud. Nella parte bassa del tabellone riflettori puntati su Fritz-Tsitsipas e Fils-Hurkacz. L'attesa, però, è tutta per Stan Wawrinka, all'ultimo torneo della sua carriera. L'elvetico affronterà Jiri Lehecka, n. 8 del tabellone.

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