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Atp Vienna e Basilea, dove vedere i tornei 500 in tv e streaming

Tennis

Inizia la settimana di Vienna e Basilea con cinque italiani in campo (Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi e Berrettini) nell'Atp 500 austriaco. Il circuito femminile, invece, impegnato tra Tokyo (con Paolini) e Guangzhou. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Continua la stagione del grande tennis in diretta su Sky Sport e in streaming su NOWQuattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 26 ottobre a domenica 1° novembre: due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile si svolgeranno:

  • ATP 500 Erste Bank Open, Vienna (Austria)
  • ATP 500 Swiss Indoors Basel, Basilea (Svizzera)

In ambito femminile:

  • WTA 500 Toray Pan Pacific Open Tennis, Tokyo (Giappone)
  • WTA 250 Guangzhou, Guangzhou (Cina)

Come seguire i tornei Atp e Wta su Sky Sport e NOW

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello. Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.

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La programmazione su Sky Sport e NOW

Lunedì 26 ottobre

  • dalle 2.30 alle 22: il meglio dei 4 tornei su Sky Sport Tennis
  • dalle 13.30 alle 20.30: il meglio dei 4 tornei su Sky Sport Uno

Martedì 27 ottobre

  • dalle 2.30 alle 22: il meglio dei 4 tornei su Sky Sport Tennis
  • dalle 13.30 alle 19.30: il meglio dei 4 tornei su Sky Sport Uno

Mercoledì 28 ottobre

  • dalle 2.30 alle 22: il meglio dei 4 tornei su Sky Sport Tennis
  • dalle 13.30 alle 18: il meglio dei 4 tornei su Sky Sport Uno

Giovedì 29 ottobre

  • dalle 2.30 alle 22: il meglio dei 4 tornei su Sky Sport Tennis
  • dalle 13.30 alle 22: il meglio dei 4 tornei su Sky Sport Uno

Venerdì 30 ottobre

  • dalle 2.30 alle 22: il meglio dei 4 tornei su Sky Sport Tennis
  • dalle 13.30 alle 19.30: il meglio dei 4 tornei su Sky Sport Uno

Sabato 31 ottobre

  • Sky Sport Tennis: alle 4 semifinale/1 Wta Tokyo; alle 6 semifinale/2 Wta Tokyo; alle 9.30 semifinale/1 Wta Guangzhou; alle 11.30 semifinale/2 Wta Guangzhou; alle 15 semifinale/1 Atp Vienna; alle 16.30 semifinale/2 Atp Vienna
  • Sky Sport Max: alle 15 semifinale/1 Atp Basilea; alle 17 semifinale/2 Atp Basilea
  • Sky Sport 257: alle 11.30 semifinale/2 Wta Guangzhou

Domenica 1° novembre

  • Sky Sport Tennis: alle 4 finale Wta Tokyo; alle 9.30 finale Wta Guangzhou; alle 14 finale Atp Vienna; alle 15.30 finale Atp Basilea

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