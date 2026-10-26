Tre italiani in campo, tutti all'Atp 500 di Vienna: Berrettini affronta Etcheverry, mentre sarà derby tra Darderi e Arnaldi. Si gioca anche nel '500' di Basilea. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Nuova settimana di tennis da vivere tutta in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte con i due Atp 500 di Vienna e Basilea. Tre gli italiani protagonisti: in Austria spazio a Matteo Berrettini, che se la vedrà contro l'argentino Tomas Etcheverry in quello che sarà il primo incontro a livello Atp tra i due. Sempre a Vienna, derby tutto italiano tra Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. L'italoargentino è reduce dall'eliminazione al debutto all'Atp 250 di Almaty, mentre il ligure ha perso, sempre all'esordio, a Lione contro il nuovo campione Lorenzo Musetti. Come per Berrettini-Etcheverry, anche Darderi-Arnaldi sarà una sfida inedita nel circuito.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 13.30 - Atp Vienna: BERRETTINI (Ita) vs Etcheverry (Arg)
- a seguire - Atp Vienna: Machac (Cze) vs De Minaur (Aus)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis (fino alle 20.30)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 4.30 - Wta Tokyo: Wang (Chn) vs Parks (Usa)
- a seguire - Wta Tokyo: Kasatkina (Aus) vs Gibson (Aus)
- a seguire - Wta Tokyo: Uchjima (Jpn) vs Mertens (Bel)
- ore 13.30 - Atp Basilea: Vacherot (Mon) vs Navone (Arg)
- a seguire - Atp Basilea: Rune (Den) vs Halys (Fra)
- ore 17.30 - Atp Vienna: Fery (Gbr) vs Fearnley (Gbr)
- a seguire - Atp Vienna: DARDERI (Ita) vs ARNALDI (Ita)
- a seguire - Atp Vienna: Van Assche (Fra) vs Tien (Usa)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.