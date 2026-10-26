Coppa Davis, Alcaraz e i convocati della Spagna alle Finals di Bolognacoppa davis
Carlos Alcaraz guida una fortissima Nazionale spagnola, che dal 24 al 29 di novembre andrà all'assalto della Coppa Davis nelle Finals in programma a Bologna. L'attuale n.3 del mondo è in compagnia di Jodar, Davidovich Fokina, Granollers e Martinez
David Ferrer ha annunciato la lista dei convocati della Spagna per le Finals di Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre a Bologna. In quella che sarà la sua ultima campagna da capitano della Nazionale, ha scelto un vero e proprio 'dream team' per andare all'assalto dell'Insalatiera d'argento, detenuta dai padroni di casa dell'Italia. La squadra sarà guidata da Carlos Alcaraz, a caccia di quella Davis che ancora manca nell'incredibile bacheca del murciano. Insieme a lui Rafa Jodar (20 anni, n.11 del ranking) e Alejandro Davidovich Fokina (15 del mondo, reduce dalla vittoria nel 1000 di Shanghai), ma anche i doppisti di grande esperienza Pedro Martínez e Marcel Granollers. La Spagna debutterà nei quarti contro l'Austria, per poi trovare in semifinale la vincente di Italia-Corea del Sud, con gli azzurri a caccia del quarto trofeo consecutivo.