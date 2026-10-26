David Ferrer ha annunciato la lista dei convocati della Spagna per le Finals di Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre a Bologna. In quella che sarà la sua ultima campagna da capitano della Nazionale, ha scelto un vero e proprio 'dream team' per andare all'assalto dell'Insalatiera d'argento, detenuta dai padroni di casa dell'Italia. La squadra sarà guidata da Carlos Alcaraz, a caccia di quella Davis che ancora manca nell'incredibile bacheca del murciano. Insieme a lui Rafa Jodar (20 anni, n.11 del ranking) e Alejandro Davidovich Fokina (15 del mondo, reduce dalla vittoria nel 1000 di Shanghai), ma anche i doppisti di grande esperienza Pedro Martínez e Marcel Granollers. La Spagna debutterà nei quarti contro l'Austria, per poi trovare in semifinale la vincente di Italia-Corea del Sud, con gli azzurri a caccia del quarto trofeo consecutivo.