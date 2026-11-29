Italia-Spagna, finale di Coppa Davis: risultato in diretta live
Italia e Spagna si ritrovano di fronte in finale di Coppa Davis per il secondo anno consecutivo. Ora in campo Musetti-Jodar, poi Cobolli-Alcaraz. In caso di eventuale doppio, Berrettini e Vavassori affronteranno Granollers/Martinez. La finale è in programma dalle 15, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
MUSETTI-JODAR 1-0 LIVE
ITALIA-SPAGNA LIVE
- LIVE: MUSETTI (Ita) vs Jodar (Spa)
- A seguire: COBOLLI (Ita) vs Alcaraz (Spa)
- A seguire, eventuale: BERRETTINI/VAVASSORI (Ita) vs Granollers/Martinez (Spa)
1° game: Musetti annulla una palla break, 1-0 con Jodar
Se questo è l'inizio, non resta che metterci comodi. Subito tanta qualità e intensità nel primo game del match (durato 7 minuti), vinto da Musetti dopo che ha cancellato già una palla break a Jodar. Lo spagnolo è molto aggressivo in risposta e sul 30-30 porta Lorenzo all'errore. Arriva così la prima chance di break, ma il carrarino riesce ad annullarla alla grande grazie alla prima. Ai vantaggi, l'azzurro vince due punti di fila e chiude i conti dopo che il rovescio lungolinea di Jodar termina in rete.
Si parte, inizia Musetti-Jodar!
1° SET AL VIA: Musetti al servizio.
Musetti ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire.
Via al riscaldamento!
Effettuato il sorteggio tra Musetti e Jodar, seguito dall'immancabile foto tra i due giocatori a rete. Inizia il riscaldamento, poi comincerà il match!
Saluto a rete tra le due squadre, a breve si parte con il primo match di singolare della finale: Lorenzo Musetti contro Rafa Jodar.
Inno italiano
Tutti in piedi a Bologna per il nostro inno! In tribuna anche Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto.
Inni nazionali
Si parte con quello spagnolo. Boato del pubblico di Bologna all'ingresso in campo di Alcaraz.
Squadre in campo!
Prima la Spagna, poi l'Italia campione in carica. Tra poco si parte a Bologna con la finale di Coppa Davis.
Nazionali negli spogliatoi in vista dell'ingresso in campo. Carlos Alcaraz ha salutato tutti i giocatori italiani prima di raggiungere i suoi compagni.
Quasi tutto pronto sul Centrale di BolognaFiere: tra poco l'ingresso in campo dei due team per la presentazione e gli inni nazionali. Si partirà con Musetti-Jodar.
L'albo d'oro delle ultime edizioni
- 2025: ITALIA
- 2024: ITALIA
- 2023: ITALIA
- 2022: Canada
- 2020-21: Russia
- 2019: Spagna
Le nazioni con più trionfi
- Stati Uniti 32
- Australia 28
- Francia 10
- Gran Bretagna 10
- Svezia 7
- Spagna 6
- Italia 4
In caso di vittoria oggi, la Spagna diventerebbe la quinta nazione per Davis vinte nella sua storia, agganciando la Svezia a quota 7. Nei primi quattro posti ci sono solo team in doppia cifra di trionfi: Stati Uniti, Australia, Francia e Gran Bretagna
La "last dance" di David Ferrer
La finale di oggi segnerà anche l'ultima partita di David Ferrer alla guida della Spagna. Capitano della squadra iberica dal 2023, l'ex numero 3 del mondo aveva raccolto la pesante eredità di Sergi Bruguera. Da domani lascerà il posto a Marc López, mentre per lui si aprirà una nuova avventura nel circuito ATP al fianco di Casper Ruud. Ferrer ha già vinto la Davis per tre volte da giocatore: 2008, 2009 e 2011.
I precedenti tra Musetti e Jodar
Sarà la terza sfida tra i due, che a livello Atp si sono affrontati a Washington e in Canada. In entrambi i casi a trionfare è stato lo spagnolo.
- 2026 – Atp Washington (QF): Jodar b. Musetti 1-6, 6-1, 6-4
- 2026 – Atp Canada (R32): Jodar b. Musetti 6-4, 6-3
Filippo Volandri può diventare il terzo capitano nella storia della Coppa Davis a vincere l'insalatiera per quattro volte, da quando è stato abolito il Challenge Round nel 1972. Finora ci sono riusciti soltanto Neale Fraser e Niki Pilic.
L'Italia giocherà oggi il tie n. 281 della sua storia in Coppa Davis. Gli azzurri sono al terzo posto per tie giocati nella storia della competizione: davanti ci sono soltanto Stati Uniti (314) e Australia (287). Il record degli azzurri è di 188 vittorie e 92 sconfitte
La Spagna per la settima insalatiera
La Spagna vuole interrompere un digiuno di trionfi in Davis che dura dal 2019, quando il team capitanato da Sergi Bruguera superò in finale il Canada, sul cemento di Malaga. Gli iberici hanno vinto 6 Davis, tutte dal 2000 in poi.
I 16 tie vinti dagli azzurri
L'Italia di Filippo Volandri ha una striscia aperta di 16 tie consecutivi vinti. L'ultimo ko degli azzurri risale al 13 settembre 2023, battuti dal Canada per 3-0 durante il round robin di Bologna.
La quarta finale consecutiva
Gli azzurri di Filippo Volandri giocheranno la quarta finale consecutiva: dal 1972, dopo l'abolizione del Challenge Round, soltanto la Svezia ci era riuscita, con sette finali di fila tra il 1983 e il 1989.
Otto vittorie di fila iberiche
La Spagna è ancora imbattuta quest'anno in Coppa Davis. Non soltanto tre tie vinti dal team iberico, ma anche 8 su 8 nei match disputati contro Cile, Austria e Gran Bretagna. L'ultima partita persa dalla roja risale al singolare tra Cobolli e Munar nella finale dello scorso anno
Le scelte ufficiali di Volandri e Ferrer
- Ore 15: MUSETTI (Ita) vs Jodar (Spa)
- A seguire: COBOLLI (Ita) vs Alcaraz (Spa)
- A seguire, eventuale: BERRETTINI/VAVASSORI (Ita) vs Granollers/Martinez (Spa)
Italia per il poker
L'Italia va a caccia della quarta Coppa Davis consecutiva, sarebbe la quinta nella storia oltre il trionfo del 1976. Da quando è stato abolito il Challenge Round, nessuno era già riuscito a vincere tre insalatiere di fila
Coppa Davis 2027, il tabellone delle qualificazioni
In attesa della finale di oggi, è stato sorteggiato il tabellone delle qualificazioni 2027. L'Italia è direttamente alla Final 8 in quanto paese ospitante. La Spagna, in qualità di finalista, entrerà in gioco al secondo turno. Dal 5 al 7 febbraio in programma il primo turno, dal 17 al 19 settembre il secondo turno.
Italia-Spagna, la finale alle 15: le ultime news
Nel link qui sotto le ultime notizie da Bologna con Paolo Aghemo in vista della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna.
Coppa Davis, alle 15 la finale Italia-Spagna: le ultime newsVai al contenuto
Tra pochi minuti verranno ufficializzati gli schieramenti dai due capitani. Il via alle 15 con il primo singolare tra i numeri 2, a seguire il secondo singolare che vedrà protagonisti i numeri 1. In caso di parità si giocherà il doppio (circa mezz'ora dopo la conclusione della partita precedente)
Il cammino della Spagna fino alla finale
- Q1: bye
- Q2: Spagna-Cile 4-0
- QF: Spagna-Austria 2-0
- SF: Spagna-Gran Bretagna 2-0
Il team Spagna
- Carlos ALCARAZ (n. 3 del ranking Atp)
- Rafael JODAR (n. 10)
- Daniel MERIDA (n. 43)
- Pedro MARTINEZ (n. 119)
- Marcel GRANOLLERS (n. 8 del ranking Atp di doppio)
Capitano: David Ferrer
Il cammino dell'Italia fino alla finale
- Q1: bye
- Q2: bye
- QF: Italia-Corea del Sud 2-1
- SF: Italia-Repubblica Ceca 2-1
Il team Italia
- Flavio COBOLLI (n. 7 del ranking Atp)
- Luciano DARDERI (n. 21)
- Lorenzo MUSETTI (n. 27)
- Matteo BERRETTINI (n. 42)
- Andrea VAVASSORI (n. 10 del ranking Atp di doppio)
Capitano: Filippo Volandri
Tutti i precedenti tra Italia e Spagna
- 1932, R16 Europa: Italia-Spagna 4-1
- 1954, R16 Europa: Italia-Spagna 5-0
- 1959, Finale Europa: Italia-Spagna 4-1
- 1963, R16 Europa: Italia-Spagna 1-4
- 1968, Finale Europa: Italia-Spagna 2-3
- 1973, Semifinale Europa: Italia-Spagna 3-2
- 1977, Finale Europa: Italia-Spagna 3-2
- 1992, R16 World Group: Italia-Spagna 4-1
- 1994, R16 World Group: Italia-Spagna 1-4
- 1977, QF World Group: Italia-Spagna 4-1
- 2000, R16 World Group: Italia-Spagna 1-4
- 2005, R16 World Group: Italia-Spagna 2-3
- 2006, R16 World Group: Italia-Spagna 1-4
- 2025, F World Group: Italia-Spagna 2-0
Italia-Spagna, atto XV
Questa sarà la 15esima sfida tra Italia e Spagna in Coppa Davis: la prima risale a quasi 100 anni fa, nel 1932. Gli azzurri sono in vantaggio nei precedenti per 8-6. L'ultima vittoria degli iberici risale al play-off 2006 del World Group: in campo c'erano anche gli attuali capitani Filippo Volandri e David Ferrer
Il remake del 2025
La finale di quest’anno sarà la riedizione di quella della passata stagione, vinta dagli azzurri di Filippo Volandri con i successi in singolare di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, rispettivamente contro Pablo Carreno Busta e Jaume Munar.
La finale è in programma dalle ore 15 sul Centrale di BolognaFiere. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Riflettori su Bologna per l'ultimo appuntamento della stagione tennistica 2026: la finale di Coppa Davis. Sarà il remake della scorso anno, con l'Italia che affronterà la Spagna