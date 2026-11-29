Se questo è l'inizio, non resta che metterci comodi. Subito tanta qualità e intensità nel primo game del match (durato 7 minuti), vinto da Musetti dopo che ha cancellato già una palla break a Jodar. Lo spagnolo è molto aggressivo in risposta e sul 30-30 porta Lorenzo all'errore. Arriva così la prima chance di break, ma il carrarino riesce ad annullarla alla grande grazie alla prima. Ai vantaggi, l'azzurro vince due punti di fila e chiude i conti dopo che il rovescio lungolinea di Jodar termina in rete.