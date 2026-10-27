Atp Basilea, i risultati di oggi: finisce la carriera di Wawrinka, vince Leheckaatp basilea
Finisce a Basilea la carriera di Stan Wawrinka, battuto nell'ultimo match della sua carriera da Jiri Lehecka. Saluta così uno dei più grandi campioni del recente passato, vincitore di tre Slam ed ex n. 3 al mondo. Esordio sofferto, invece, per il n. 1 del seeding Ben Shelton che ha impiegato 2 ore e 40 minuti per battere Kovacevic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Sono arrivati i titoli di coda sulla straordinaria carriera di Stan Wawrinka. Lo svizzero è stato sconfitto da Jiri Lehecka al primo turno dell’ATP 500 di Basilea, nell’ultimo match della sua lunga carriera: 7-5, 7-6 il punteggio finale, al termine di una partita che Stan ha onorato fino all’ultimo punto. I numeri raccontano una carriera leggendaria: 590 vittorie nel circuito maggiore, 16 titoli conquistati, tra cui tre Slam, l’oro olimpico a Pechino 2008 e il trionfo in Coppa Davis nel 2014. Un addio accompagnato da una lunga standing ovation del pubblico di Basilea, che ha voluto rendere omaggio a uno dei campioni più amati del tennis. Il saluto definitivo al campo, però, arriverà il 19 dicembre a Ginevra, in occasione di un evento speciale che vedrà protagonista anche l’amico di una vita, Roger Federer.
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È stato un debutto complicato, invece, per il n. 1 del seeding Ben Shelton. L'americano ha avuto la meglio sul connazionale Aleksandar Kovacevic dopo oltre due ore e mezza di gioco con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6. Vittoria nel derby francese contro Giovanni Mpetshi Perricard, invece, per Arthur Fils che continua la corsa verso le Atp Finals di Torino così come Rafael Jodar, che non ha faticato all'esordio con Alejandro Tabilo.
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Atp Basilea, i risultati di oggi
- Hurkacz (Pol) - Bergs (Bel) 3-6, 6-3, 6-4
- Kym (Sui) - Rinderknech (Fra) 7-6, 6-4
- Tabilo (Chi) - Jodar (Esp) 4-6, 2-6
- Michelsen (Usa) - Van de Zandschulp (Ned) 5-7, 6-3, 6-3
- Mpetshi Perricard (Fra) - Fils (Fra) 6-7, 5-7
- Shelton (Usa) - Kovacevic (Usa) 6-7, 7-6, 7-6
- Wawrinka (Sui) - Lehecka (Cze) 5-7, 6-7