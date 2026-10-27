Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Atp Basilea, i risultati di oggi: finisce la carriera di Wawrinka, vince Lehecka

atp basilea

Finisce a Basilea la carriera di Stan Wawrinka, battuto nell'ultimo match della sua carriera da Jiri Lehecka. Saluta così uno dei più grandi campioni del recente passato, vincitore di tre Slam ed ex n. 3 al mondo. Esordio sofferto, invece, per il n. 1 del seeding Ben Shelton che ha impiegato 2 ore e 40 minuti per battere Kovacevic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sono arrivati i titoli di coda sulla straordinaria carriera di Stan Wawrinka. Lo svizzero è stato sconfitto da Jiri Lehecka al primo turno dell’ATP 500 di Basilea, nell’ultimo match della sua lunga carriera: 7-5, 7-6 il punteggio finale, al termine di una partita che Stan ha onorato fino all’ultimo punto. I numeri raccontano una carriera leggendaria: 590 vittorie nel circuito maggiore, 16 titoli conquistati, tra cui tre Slam, l’oro olimpico a Pechino 2008 e il trionfo in Coppa Davis nel 2014. Un addio accompagnato da una lunga standing ovation del pubblico di Basilea, che ha voluto rendere omaggio a uno dei campioni più amati del tennis. Il saluto definitivo al campo, però, arriverà il 19 dicembre a Ginevra, in occasione di un evento speciale che vedrà protagonista anche l’amico di una vita, Roger Federer.

Leggi anche

Wawrinka e non solo: chi si è ritirato nel 2026

Shelton fatica, ok Jodar

È stato un debutto complicato, invece, per il n. 1 del seeding Ben Shelton. L'americano ha avuto la meglio sul connazionale Aleksandar Kovacevic dopo oltre due ore e mezza di gioco con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6. Vittoria nel derby francese contro Giovanni Mpetshi Perricard, invece, per Arthur Fils che continua la corsa verso le Atp Finals di Torino così come Rafael Jodar, che non ha faticato all'esordio con Alejandro Tabilo.

Leggi anche

Cobolli-Dimitrov LIVE: terzo set decisivo

Atp Basilea, i risultati di oggi

  • Hurkacz (Pol) - Bergs (Bel) 3-6, 6-3, 6-4
  • Kym (Sui) - Rinderknech (Fra) 7-6, 6-4
  • Tabilo (Chi) - Jodar (Esp) 4-6, 2-6
  • Michelsen (Usa) - Van de Zandschulp (Ned) 5-7, 6-3, 6-3
  • Mpetshi Perricard (Fra) - Fils (Fra) 6-7, 5-7
  • Shelton (Usa) - Kovacevic (Usa) 6-7, 7-6, 7-6
  • Wawrinka (Sui) - Lehecka (Cze) 5-7, 6-7

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Landaluce in lacrime dopo la sconfitta con Zverev

Tennis

Martin Landaluce ha sfiorato l'impresa a Vienna, arrivando a un passo dalla vittoria contro...

Cobolli-Dimitrov LIVE su Sky Sport Tennis

atp vienna

La corsa per le Atp Finals di Torino passa da Vienna per Flavio Cobolli. Il romano debutta...

Zverev, che fatica: Landaluce battuto dopo 3 ore

atp vienna

Esordio sofferto per Alexander Zverev che impiega oltre tre ore per battere Martin Landaluce al...

Djokovic: "Mi piacerebbe tornare alle Atp Finals"

Tennis

Intervistato dal portale serbo Sportal, Nole ha fissato l'obiettivo Atp Finals per il finale di...

Alcaraz, buona la prima: Khachanov ko in 2 set

atp vienna

Carlos Alcaraz torna in campo a Vienna cinque anni dopo la prima volta e lo fa con una vittoria:...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS