Finisce a Basilea la carriera di Stan Wawrinka, battuto nell'ultimo match della sua carriera da Jiri Lehecka. Saluta così uno dei più grandi campioni del recente passato, vincitore di tre Slam ed ex n. 3 al mondo. Esordio sofferto, invece, per il n. 1 del seeding Ben Shelton che ha impiegato 2 ore e 40 minuti per battere Kovacevic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sono arrivati i titoli di coda sulla straordinaria carriera di Stan Wawrinka. Lo svizzero è stato sconfitto da Jiri Lehecka al primo turno dell’ATP 500 di Basilea, nell’ultimo match della sua lunga carriera: 7-5, 7-6 il punteggio finale, al termine di una partita che Stan ha onorato fino all’ultimo punto. I numeri raccontano una carriera leggendaria: 590 vittorie nel circuito maggiore, 16 titoli conquistati, tra cui tre Slam, l’oro olimpico a Pechino 2008 e il trionfo in Coppa Davis nel 2014. Un addio accompagnato da una lunga standing ovation del pubblico di Basilea, che ha voluto rendere omaggio a uno dei campioni più amati del tennis. Il saluto definitivo al campo, però, arriverà il 19 dicembre a Ginevra, in occasione di un evento speciale che vedrà protagonista anche l’amico di una vita, Roger Federer.