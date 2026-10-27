Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Tennis, i giocatori ritirati nel 2026: da Monfils a Wawrinka

Tennis fotogallery
12 foto

Davanti al pubblico di casa a Basilea si è conclusa la carriera di Stan Wawrinka, battuto al primo turno da Jiri Lehecka. Il tre volte campione Slam è soltanto uno dei grandi protagonisti del circuito che hanno annunciato il ritiro quest'anno: da Monfils a Nishikori, passando per Goffin. Di seguito l'elenco completo

ALTRE FOTOGALLERY

I convocati dell'Italia per le Finals di Davis

Tennis

Filippo Volandri ha comunicato la lista dei convocati dell'Italia in vista delle Finals di Coppa...

8 foto

Paolini resta n. 35 al mondo: il ranking Wta

Tennis

Dopo la sconfitta agli ottavi di finale a Ningbo, Jasmine Paolini resta al 35° posto nel ranking...

13 foto

Zverev a 700 punti da Sinner: il ranking Atp

ranking atp

Sinner scarta i 500 punti del titolo vinto lo scorso anno a Vienna, mentre Zverev perde i 330...

33 foto

Musetti sfata il tabù: trionfa dopo 7 finali perse

la classifica

Dopo sette finali consecutive perse, Lorenzo Musetti torna a vincere un trofeo battendo in quel...

29 foto

Medvedev supera Cobolli al 5° posto: la Race Atp

VERSO TORINO

Daniil Medvedev trionfa ad Almaty e supera Cobolli nella Race Atp al 5° posto. Flavio, fuori in...

20 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Landaluce in lacrime dopo la sconfitta con Zverev

    Tennis

    Martin Landaluce ha sfiorato l'impresa a Vienna, arrivando a un passo dalla vittoria contro...

    Cobolli-Dimitrov LIVE su Sky Sport Tennis

    atp vienna

    La corsa per le Atp Finals di Torino passa da Vienna per Flavio Cobolli. Il romano debutta...

    Zverev, che fatica: Landaluce battuto dopo 3 ore

    atp vienna

    Esordio sofferto per Alexander Zverev che impiega oltre tre ore per battere Martin Landaluce al...