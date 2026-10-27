Davanti al pubblico di casa a Basilea si è conclusa la carriera di Stan Wawrinka, battuto al primo turno da Jiri Lehecka. Il tre volte campione Slam è soltanto uno dei grandi protagonisti del circuito che hanno annunciato il ritiro quest'anno: da Monfils a Nishikori, passando per Goffin. Di seguito l'elenco completo
- Dopo 24 anni di successi si è conclusa la carriera di Stan Wawrinka. I numeri sono da leggenda: 590 vittorie nel circuito maggiore, 16 titoli conquistati, tra cui tre Slam, l’oro olimpico a Pechino 2008 e il trionfo in Coppa Davis nel 2014.
- "Quando mi ritiro vado subito a sciare. Poi solo fondue, raclette e vino" aveva scherzato Stan prima dell'ultimo match contro Jiri Lehecka
- Si è interrotta bruscamente, invece, la carriera di Gael Monfils che avrebbe dovuto giocare i tornei di Lione e Parigi prima del ritiro, ma ha scelto di non scendere in campo dopo la separazione con Elina Svitolina. "Non è la fine che avrei voluto - ha spiegato il francese in una diretta su Twitch - Ma ogni tanto ci sono cose che non si controllano. La separazione con Elina mi ha fatto male".
- Ex n. 6 al mondo, Monfils ha vinto 13 titoli Atp in carriera: i più importanti sul cemento di Washington e Rotterdam
- Nishikori ha segnato un'epoca per il tennis asiatico, vivendo tra il 2014 e il 2016 gli anni più importanti della sua carriera tra la finale agli US Open 2014 (primo giapponese a riuscirci dopo 80 anni), il bronzo olimpico a Rio 2016 (battendo Rafa Nadal) e il best ranking da n. 4 al mondo;
- Gli ultimi anni sono stati segnati da diversi infortuni, ma con il capolavoro al Challenger di Porto Rico 2023. Al rientro dopo 20 mesi di stop per l'infortunio all'anca, Nishikori vinse il torneo. Il penultimo trionfo , prima del ritiro quest'anno a Tokyo
- Il 35enne di Liegi ha concluso in lacrime la sua carriera a Bruxelles, chiudendo un'era per il tennis belga, lui che è stato il primo giocatore del suo Paese a entrare in top 10. Goffin è stato uno dei pochissimi (appena sei) in grado di battere Federer e Nadal nello stesso torneo: è accaduto alle Atp Finals 2017, poi sconfitto in finale da Dimitrov;
- Goffin è stato anche un simbolo in Coppa Davis, protagonista nelle finali giocate nel 2015 e nel 2017, miglior risultato di sempre del Belgio in questa competizione
- Ad aprile l'annuncio del ritiro, a Wimbledon la sua ultima partita. Ha salutato così Bautista Agut, ex n. 9 al mondo e semifinalista a Wimbledon nel 2019, insieme ai Big 3;
- In carriera ha battuto tre volte Novak Djokovic, ha vinto 12 titoli Atp (tra cui il 500 di Dubai) e, soprattutto, ha contribuito al trionfo della Spagna in Coppa Davis nel 2019, insieme a Rafael Nadal
- La sua ultima apparizione risale ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ma l'annuncio ufficiale del ritiro è arrivato a inizio anno con una lettera sui social;
- Ex n. 3 al mondo, Raonic ha raggiunto il punto più alto della sua carriera nel 2016, battendo Roger Federer in semifinale a Wimbledon e giocando la sua prima finale Slam. In totale per lui otto titoli vinti: il più importante a Washington, nel 2014
- Evans ha chiuso la sua carriera a Wimbledon, nelle qualificazioni. Sedici anni nel circuito per il 36enne di Birmingham, ex n. 21 al mondo, che nel 2023 ha vinto il torneo più importante della sua carriera: il 500 di Washington
- C'è poi il grande legame con la Gran Bretagna. Nel 2015 ha fatto parte della squadra che ha vinto la Coppa Davis dopo 79 anni di attesa; a Parigi 2024, invece, ha fatto coppia con Murray nell'ultimo torneo di Sir Andy
- Per Evans è già iniziata la nuova vita da coach con Henry Searle, interessante prospetto del tennis britannico
- Il 38enne russo, ma kazako di adozione, ha chiuso la carriera ad Almaty, battuto nell'ultimo match da Tsitsipas. Per lui c'è un record particolare: ha chiuso la carriera da imbattuto contro Jannik Sinner. I due si sono affrontati una sola volta, nel primo turno dell'Atp 250 di San Pietroburgo 2019. Allora Sinner aveva solo 18 anni e perse 6-3, 7-6 in poco più di un'ora e mezza;
- Ex n. 39 al mondo, Kukushkin ha vinto un titolo Atp nel 2010, sempre a San Pietroburgo
- Il tennista svizzero, ex n. 47 al mondo, ha deciso di chiudere la sua carriera a soli 30 anni nel Challenger di Zug, in Svizzera, lo scorso luglio. Nel 2022 ha vinto l'unico torneo Atp sul cemento indoor di Sofia, battendo in finale Holger Rune. Per lui anche un tabù che non è riuscito a sfatare: non ha mai vinto un match a livello Slam. Sei primi turni nei major, tra il 2022 e il 2023, e altrettante sconfitte
- Il fratello maggiore di Andy ha brillato in doppio, ex n. 1 al mondo della specialità con sette slam vinti, oltre alla Coppa Davis 2015. Jamie non giocava dagli US Open 2025 e lo scorso aprile ha annunciato ufficialmente il ritiro;
- Già prima dell'addio, però, ha iniziato la sua "seconda vita": dalla fine del 2023, infatti, Murray senior è direttore dell'Atp 500 del Queen's
- Lo statunitense di origini indiane ha chiuso a 42 anni una lunghissima carriera. In singolare è stato vicino alla top 50 e ha vinto due titoli, ma si è distinto soprattutto in doppio;
- Ex n. 1 al mondo della specialità, vanta sei Slam e due argenti olimpici a Parigi 2024 (nel doppio e nel doppio misto). Con Joe Salisbury ha costruito una delle coppie più vincenti degli ultimi anni: dal 2019 hanno vinto tutto tra Slam (4), Masters 1000 (4) e Atp Finals (2)
- Insieme a Rajeev Ram si sono concessi una "last dance" a New York, fermati soltanto in semifinale da Krawietz e Puetz. Poi entrambi hanno annunciato il ritiro. Il 34enne britannico è stato n. 1 al mondo e ha vinto sei Slam in doppio