Davanti al pubblico di casa a Basilea si è conclusa la carriera di Stan Wawrinka, battuto al primo turno da Jiri Lehecka. Il tre volte campione Slam è soltanto uno dei grandi protagonisti del circuito che hanno annunciato il ritiro quest'anno: da Monfils a Nishikori, passando per Goffin. Di seguito l'elenco completo