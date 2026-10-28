Vittoria importante e un altro passo verso le Wta Finals per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre sono ai quarti di finale al Wta 500 di Tokyo grazie al successo in due set sulle n. 2 del seeding Danilina/Jiang: 7-6, 6-2 il punteggio in un'ora e 27 minuti. Un risultato fondamentale per Sara e Jasmine dopo una partita lottata soprattutto nel primo set, in cui prima hanno dovuto recuperare due volte un break di svantaggio e poi cancellare un set point al tiebreak. Più semplice il secondo set con le italiane che hanno vinto cinque degli ultimi sei game dall'1-1. Errani e Paolini torneranno in campo venerdì per il quarto di finale contro Muhammad e Zhang.