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Wta Tokyo, Errani/Paolini ai quarti: un passo verso le Finals

wta tokyo

Sara Errani e Jasmine Paolini superano all'esordio le n. 2 del seeding Danilina/Jiang e fanno un altro passo verso le Wta Finals di Indian Wells. Le azzurre, che ai quarti affronteranno Muhammad/Zhang, continuano il testa a testa con Mihalikova/Nicholls per l'ultimo posto a disposizione

LE QUALIFICATE ALLE WTA FINALS 2026

Vittoria importante e un altro passo verso le Wta Finals per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre sono ai quarti di finale al Wta 500 di Tokyo grazie al successo in due set sulle n. 2 del seeding Danilina/Jiang: 7-6, 6-2 il punteggio in un'ora e 27 minuti. Un risultato fondamentale per Sara e Jasmine dopo una partita lottata soprattutto nel primo set, in cui prima hanno dovuto recuperare due volte un break di svantaggio e poi cancellare un set point al tiebreak. Più semplice il secondo set con le italiane che hanno vinto cinque degli ultimi sei game dall'1-1. Errani e Paolini torneranno in campo venerdì per il quarto di finale contro Muhammad e Zhang.

Cosa serve per la qualificazione alle Wta Finals

Grazie alla vittoria all'esordio a Tokyo, Errani e Paolini sono tornate none nella Race Wta, davanti a Mihalikova e Nicholls, l'altra coppia ancora in corsa per Indian Wells. Sara e Jasmine hanno due possibilità per qualificarsi e dipende dal risultato della coppia anglo-slovacca nel quarto di finale con Neel/Olmos.

Se Mihalikova/Nicholls perdono nei quarti

  • Errani e Paolini sarebbero qualificate per le Wta Finals

Se Mihalikova/Nicholls vincono nei quarti

  • Errani e Paolini si qualificherebbero raggiungendo la finale a Tokyo

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