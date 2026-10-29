Cobolli-Berrettini all'Atp Vienna, dove vedere in tv e streamingatp vienna
Derby azzurro a Vienna tra Flavio Cobolli e Matteo Berrettini che si affrontano per la prima volta in carriera: in palio un posto nei quarti di finale. Il match, in programma alle ore 20 sul Campo Centrale, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Amici e, per la prima volta, rivali. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini si ritroveranno di fronte nel secondo turno dell'Atp 500 di Vienna, sfida che metterà in palio un posto nei quarti di finale. Il match, in programma alle ore 20 sul Campo Centrale, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.
Il primo confronto tra Cobolli e Berrettini
Tra Cobolli e Berrettini non ci sono precedenti: sarà il loro primo confronto nel circuito. Flavio si presenta dopo la vittoria in tre set contro Dimitrov e va a caccia dei punti per l'aritmetica qualificazione alle Atp Finals. Matteo, invece, ha bisogno di continuità e vuole dar seguito all'ottima prestazione all'esordio con Tomas Etcheverry.