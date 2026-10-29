Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Cobolli-Berrettini all'Atp Vienna, dove vedere in tv e streaming

atp vienna

Derby azzurro a Vienna tra Flavio Cobolli e Matteo Berrettini che si affrontano per la prima volta in carriera: in palio un posto nei quarti di finale. Il match, in programma alle ore 20 sul Campo Centrale, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Amici e, per la prima volta, rivali. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini si ritroveranno di fronte nel secondo turno dell'Atp 500 di Vienna, sfida che metterà in palio un posto nei quarti di finale. Il match, in programma alle ore 20 sul Campo Centrale, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Il primo confronto tra Cobolli e Berrettini

Tra Cobolli e Berrettini non ci sono precedenti: sarà il loro primo confronto nel circuito. Flavio si presenta dopo la vittoria in tre set contro Dimitrov e va a caccia dei punti per l'aritmetica qualificazione alle Atp Finals. Matteo, invece, ha bisogno di continuità e vuole dar seguito all'ottima prestazione all'esordio con Tomas Etcheverry.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Elezioni Serbia, Djokovic: "Ammiro gli studenti"

Tennis

Novak Djokovic, a margine del torneo Basel Indoor Atp, ha espresso pubblicamente il proprio...

Djokovic agli ottavi: Humbert battuto in 3 set

atp basilea

Djokovic fatica in partenza, ma esce alla distanza e batte Ugo Humbert in tre set dopo 2 ore e 29...

Bolelli e Vavassori qualificati alle Atp Finals

Tennis

Gli azzurri staccano il pass per Torino per il terzo anno consecutivo: l'aritmetica...

Musetti batte Tiafoe: è la sesta vittoria di fila

atp vienna

Lorenzo Musetti conferma a Vienna l'ottimo momento di forma: il carrarino batte Frances Tiafoe e...

Errani/Paolini ai quarti: un passo verso le Finals

wta tokyo

Sara Errani e Jasmine Paolini superano all'esordio le n. 2 del seeding Danilina/Jiang e fanno un...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS