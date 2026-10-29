Derby azzurro a Vienna tra Flavio Cobolli e Matteo Berrettini che si affrontano per la prima volta in carriera: in palio un posto nei quarti di finale. Il match, in programma alle ore 20 sul Campo Centrale, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Amici e, per la prima volta, rivali. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini si ritroveranno di fronte nel secondo turno dell'Atp 500 di Vienna , sfida che metterà in palio un posto nei quarti di finale. Il match, in programma alle ore 20 sul Campo Centrale, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW .

Il primo confronto tra Cobolli e Berrettini

Tra Cobolli e Berrettini non ci sono precedenti: sarà il loro primo confronto nel circuito. Flavio si presenta dopo la vittoria in tre set contro Dimitrov e va a caccia dei punti per l'aritmetica qualificazione alle Atp Finals. Matteo, invece, ha bisogno di continuità e vuole dar seguito all'ottima prestazione all'esordio con Tomas Etcheverry.