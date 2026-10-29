Ferrero: "Torno ad allenare, ma non sarà Sinner"

Juan Carlos Ferrero è pronto a tornare nel circuito a partire dal 2027. L’ex allenatore di Carlos Alcaraz ha annunciato in un’intervista a Eurosport Spagna di aver già raggiunto un accordo con un nuovo giocatore, che seguirà nella prossima stagione. L’identità del suo prossimo allievo, tuttavia, sarà svelata soltanto il 9 novembre: "Ormai posso dire di aver già chiuso un accordo con un giocatore - ha spiegato Ferrero - Il 9 novembre si saprà di chi si tratta, ma al momento non posso dare ulteriori dettagli. Allenare giocatori con un grande talento è sempre un obiettivo per ogni allenatore, sia adesso sia in futuro". Ferrero non ha fornito ulteriori indizi sul nome del suo prossimo giocatore, ma ha escluso la possibilità che si tratti di Jannik Sinner: "Preferisco non dirlo, è una cosa che terrò per me. Forse in un futuro lontano potrò dirlo. Ma al momento non è una possibilità".

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