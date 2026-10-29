Ferrero: "Torno ad allenare, ma non sarà Sinner"

L'ex coach di Carlos Alcaraz ha confermato l'imminente rientro nel circuito in un'intervista a Eurosport Spagna: "Il 9 novembre saprete di chi si tratta, ma al momento non posso dare ulteriori dettagli". Ferrero non ha svelato l'identità del giocatore, ma ha escluso Sinner
Juan Carlos Ferrero è pronto a tornare nel circuito a partire dal 2027. L’ex allenatore di Carlos Alcaraz ha annunciato in un’intervista a Eurosport Spagna di aver già raggiunto un accordo con un nuovo giocatore, che seguirà nella prossima stagione. L’identità del suo prossimo allievo, tuttavia, sarà svelata soltanto il 9 novembre: "Ormai posso dire di aver già chiuso un accordo con un giocatore - ha spiegato Ferrero - Il 9 novembre si saprà di chi si tratta, ma al momento non posso dare ulteriori dettagli. Allenare giocatori con un grande talento è sempre un obiettivo per ogni allenatore, sia adesso sia in futuro". Ferrero non ha fornito ulteriori indizi sul nome del suo prossimo giocatore, ma ha escluso la possibilità che si tratti di Jannik Sinner: "Preferisco non dirlo, è una cosa che terrò per me. Forse in un futuro lontano potrò dirlo. Ma al momento non è una possibilità".
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"Jodar può lottare vincere uno Slam"
Tra i nomi accostati a Ferrero c'è, invece, quello di Rafa Jodar. Il coach spagnolo ha speso parole d'elogio nei confronti del suo connazionale: "Rafa sta disputando un anno davvero impressionante, con una grande ascesa. Ha un rapporto spettacolare con suo padre, che finora ha saputo gestirlo alla perfezione. È qualcosa che merita ammirazione e per cui entrambi meritano i complimenti. Credo che sia un ragazzo con un potenziale altissimo, destinato ad ambire a grandi traguardi. Il fatto che sia spagnolo, poi, è un valore aggiunto: potremmo avere un altro giocatore capace di lottare per vincere un torneo del Grande Slam".