Introduzione
A Parigi va in scena l'ultimo Masters 1000 della stagione, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 2 all'8 novembre. L'ultima tappa per raggiungere le Atp Finals, con quattro posti ancora a disposizione. Flavio Cobolli, a caccia dell'aritmetica per Torino, guida la "pattuglia" azzurra, ma nelle prossime ore scioglierà le riserve sulla partecipazione dopo il problema muscolare accusato a Vienna. Sarà il primo appuntamento da n. 1 al mondo per Sascha Zverev dopo il sorpasso su Jannik Sinner, campione in carica a La Défense. Tutto quello che c'è da sapere sul Paris Masters
Quello che devi sapere
L'ultimo Masters 1000 della stagione
- A Parigi si festeggia la 40esima edizione del Paris Masters, la seconda giocata a La Défense Arena dopo una storia costruita sui campi di Bercy. Un appuntamento importante per tutti, tra chi cerca ancora la qualificazione alle Atp Finals e chi vuole chiudere la propria stagione al meglio;
- Il Masters 1000 di Parigi sarà il primo torneo da n. 1 al mondo per Alexander Zverev. La capitale francese ha segnato la svolta nella stagione del tedesco, campione al Roland Garros lo scorso giugno. Da quel momento è iniziata la sua ascesa fino al vertice della classifica mondiale. Adesso torna a Parigi da favorito, nel tentativo di riconquistare quel titolo già vinto nel 2024;
- Attenzione, però, alla concorrenza. Su tutti Carlos Alcaraz che arriva dal trionfo a Vienna e a Parigi dovrà sfatare un tabù, mai andato oltre i quarti di finale (raggiunti nel 2022) e sconfitto in tre delle ultime quattro partite nel torneo. Chi conosce bene questo evento è Novak Djokovic, sette volte campione a Bercy: il serbo dovrà raggiungere almeno le semifinali per sperare nella qualificazione alle Atp Finals;
- Chi vede Torino, invece, è Flavio Cobolli. Il romano guida la pattuglia azzurra, ma scioglierà le riserve sulla partecipazione solo nelle prossime ore dopo il problema muscolare accusato a Vienna. In totale sono sette italiani al via: vogliono conferme Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, così come Luciano Darderi (con un occhio rivolto alla Davis) e Matteo Arnaldi. Dalle qualificazioni, invece, arrivano Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego
Il primo turno degli italiani
- [5] COBOLLI (Ita) bye (2° turno contro Gea o Struff)
- DARDERI (Ita) vs [Q] Hijikata (Aus)
- MUSETTI (Ita) vs Hurkacz (Pol)
- ARNALDI (Ita) vs Norrie (Gbr)
- BERRETTINI (Ita) vs [14] Nakashima (Usa)
- [Q] BELLUCCI (Ita) vs [Q] SONEGO (Ita)
Il calendario del torneo
- Lunedì 2 novembre, dalle 11: primo turno
- Martedì 3 novembre, dalle 11: primo e secondo turno
- Mercoledì 4 novembre, dalle 11: secondo turno
- Giovedì 5 novembre, dalle 11: ottavi di finale
- Venerdì 6 novembre, dalle 14: Quarti di finale
- Sabato 7 novembre, dalle 14.30: Semifinali
- Domenica 8 novembre, ore 15: Finale
I punti in palio
- Primo turno: 10 punti
- Secondo turno: 30 punti
- Terzo turno: 50 punti
- Ottavi di finale: 100 punti
- Quarti di finale: 200 punti
- Semifinale: 400 punti
- Finalista: 650 punti
- Vincitore: 1.000 punti
Il montepremi del torneo
Il torneo metterà in palio complessivamente 6,3 milioni di euro, con un aumento di circa 200mila euro rispetto alla scorsa edizione. Il nuovo campione del Paris Masters incasserà quest'anno un assegno da 974.370 euro. Di seguito i premi turno per turno
- Primo turno: €25.220
- Secondo turno: €45.520
- Ottavi di finale: €84.980
- Quarti di finale: €158.700
- Semifinale: €290.960
- Finalista: €532.120
- Vincitore: €974.370
Com'è andata l'edizione 2025
- Campione singolare: Jannik Sinner (battuto in finale Auger-Aliassime 6-4, 7-6)
- Campioni doppio: Harri Heliovaara/Henry Patten (battuti in finale Cash/Glasspool 6-3, 6-4)
L'albo d'oro delle ultime edizioni
- 2025: Jannik SINNER (Ita)
- 2024: Alexander ZVEREV (Ger)
- 2023: Novak DJOKOVIC (Srb)
- 2022: Holger RUNE (Den)
- 2021: Novak DJOKOVIC (Srb)
- 2020: Daniil MEDVEDEV
I record del torneo
- Maggior numero di titoli in singolare: Novak Djokovic (7)
- Campione più anziano: Novak Djokovic, 36 anni, nel 2023
- Campione più giovane: Boris Becker, 18 anni, nel 1986
- Ultimo campione di casa: Jo-Wilfried Tsonga nel 2008
- Campioni con la classifica più alta: n. 1 al mondo Stefan Edberg nel 1990, Pete Sampras nel 1997, Andre Agassi nel 1999 e Novak Djokovic nel 2014-2015, 2019, 2021 e 2023
- Campione con la classifica più bassa: n. 50 Tomas Berdych nel 2005
- Maggior numero di vittorie in partita: Novak Djokovic (50)