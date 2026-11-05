Musetti-Van Assche all'Atp Parigi, il risultato in diretta live della partita
Dopo la vittoria contro Zverev, Lorenzo Musetti torna in campo al Masters 1000 di Parigi e affronta il francese Luca Van Assche (numero 47 al mondo). Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Musetti-Van Assche LIVE
in evidenza
1° game: Van Assche tiene il servizio, 1-0 con Musetti
Il primo punto del match è di Musetti, che risponde bene e chiude lo scambio con il dritto. Van Assche si riscatta con una prima vincente, poi sale 40-15 dopo due errori consecutivi di Lorenzo. Col rovescio in controbalzo in uscita dal servizio, il francese tiene a 15 la battuta e conduce 1-0.
Via al riscaldamento!
Effettuato il sorteggio, seguito dall'immancabile foto con i due giocatori a rete. Inizia il riscaldamento, tra poco si parte!
Giocatori in campo!
Prima Musetti, poi Van Assche. Tutto pronto per iniziare a Parigi.
Atp Parigi: vincono Paul e Shelton
I due americani si affronteranno nei quarti di finale di Parigi. Qui i primi risultati di giornata.
Atp Parigi, i risultati di oggi: Shelton e Paul ai quartiVai al contenuto
Shelton batte Rinderknech, tra poco Musetti!
Sul Centrale è finita la sfida tra Shelton e Rinderknech, vinta dall'americano al tiebreak del terzo set (3-6, 6-4, 7-6). Tra una quindicina di minuti toccherà a Lorenzo Musetti contro Luca Van Assche. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog la cronaca testuale della sfida.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201) fino alle 18
- LIVE - Atp Parigi: Shelton (Usa) vs Rinderknech (Fra)
- a seguire - Atp Parigi: MUSETTI (Ita) vs Van Assche (Fra)
SKY SPORT TENNIS (203)
- LIVE - Atp Parigi: Hijikata (Aus) vs Etcheverry (Arg)
- a seguire - Atp Parigi: Borges (Por) vs Buse (Per)
- ore 18.40 - Studio Tennis
- ore 19 - Atp Parigi: Fils (Fra) vs Fritz (Usa)
- a seguire - Atp Parigi: Struff (Ger) vs Ruud (Nor)
Musetti-Van Assche, tutti i precedenti
- 2026 - Atp Lione (QF): Musetti b. Van Assche 7-6, 6-7, 6-4
- 2024 - Australian Open (R64): Van Assche b. Musetti 6-3, 3-6, 6-7, 6-3, 6-0
Sarà la terza sfida tra i due, con i precedenti per ora in perfetta parità: 1-1. Musetti ha vinto l'ultimo incontro a Lione lo scorso 23 ottobre.
Van Assche è il numero 5 di Francia e, nel ranking Atp live, occupa attualmente la 44^ posizione. In caso di vittoria contro Musetti, potrebbe salire fino al 39° posto.
Tra i suoi successi contro i top 30 c'è quello contro Musetti (allora numero 28) agli Australian Open 2024, a cui si aggiungono le vittorie ottenute in questa stagione contro Griekspoor (numero 30) al secondo turno di Marrakech, Rublev (numero 14) nei quarti di finale a Estoril e, proprio qui a Parigi nella giornata di ieri, contro Tien (numero 19) al secondo turno.
Van Assche ha un bilancio di 4 vittorie e 15 sconfitte contro avversari tra i primi 30 del mondo.
Luca Van Assche disputa per la prima volta gli ottavi di finale in un Masters 1000 e punta a raggiungere i quarti di finale in un evento del circuito Atp per la sesta volta in carriera.
L'ultima sfida tra Musetti e Van Assche: gli highlights
Nel video rivedi la super sfida giocata tra il carrarino e il francese nei quarti di finale del '250' di Lione.
Shelton-Rinderknech vanno al 3° set
Dopo aver perso il primo parziale per 6-3, l'americano conquista il secondo con il punteggio di 6-4. La sfida si deciderà al terzo set, da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Qui il RISULTATO LIVE. Dopo di loro, spazio a Musetti-Van Assche.
Quello di oggi sarà il remake del match giocato nei quarti di finale dell’Atp 250 di Lione lo scorso 23 ottobre. A vincere è stato chiaramente Musetti (che ha poi conquistato il titolo) dopo 3 ore e 33 minuti: 7-6, 6-7, 6-4 il punteggio finale.
Musetti vuole migliorare ulteriormente il suo bilancio di 8 vittorie e 1 sconfitta nei tornei indoor nel 2026, un percorso impreziosito dal titolo conquistato due settimane fa a Lione.
Musetti punta al terzo quarto di finale su cemento, dopo quelli di Parigi 2022 e di Cincinnati di quest'anno.
Musetti punta ora a raggiungere il suo settimo quarto di finale in un Masters 1000.
L'ottimo momento di Musetti
Musetti ha ritrovato un ottimo stato di forma in questo finale di stagione. Campione a Lione, Lorenzo ha vinto otto delle ultime nove partite disputate. L'unico ko di questa serie contro Arthur Fery al secondo turno di Vienna.
Musetti: "Mi sono divertito, rivincita personale dopo una stagione difficile"
Tutta la soddisfazione di Lorenzo Musetti a Sky Sport dopo la vittoria a Parigi sul n. 1 al mondo Sascha Zverev: "Questo risultato sa di rivincita personale dopo una stagione difficile, piena di infortuni che mi hanno condizionato. Mi sono divertito, mi era mancata questa passione che mi fa esprimere il mio miglior tennis". E sulla chiave tattica del match: "Non potevo pensare di vincere la partita tirando più forte: lui è un peso massimo, io sono un peso welter".
Gli highlights di Musetti-Zverev
Nel video rivivi la splendida partita giocata ieri di Musetti contro Zverev.
La vittoria di Musetti contro Zverev
Lorenzo Musetti gioca gli ottavi di finale di Parigi dopo la straordinaria vittoria contro il numero 1 al mondo Alexander Zverev in due set. Una partita giocata alla grande da Musetti che ha chiuso per 7-6, 6-2 in un'ora e 40 minuti di gioco.
Niente Berrettini-Alcaraz
Oltre a Musetti, agli ottavi di finale di Parigi avrebbe dovuto giocare anche Matteo Berrettini contro Carlos Alcaraz. Il romano si è però ritirato per un problema al braccio: qui tutte le news LIVE.
Matteo Berrettini si ritira per infortunio da Parigi: le news in direttaVai al contenuto
Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti non perdersi nulla della sfida che si giocherà sul Centrale.
Ottavi di finale in programma a Parigi. Un solo italiano in campo, ovvero Lorenzo Musetti, che affronta il francese Luca Van Assche.