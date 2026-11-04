A Parigi il tennis riscopre tutta l'atroce meraviglia della sua essenza

Al Masters 1000 di Parigi ogni campo racconta una storia diversa. Rublev ed Etcheverry si giocano tutto in un tie-break che è un concentrato di sofferenza, Berrettini trova la forza di restare nella partita contro Nakashima e Djokovic si inventa un'altra rimonta. Il reportage da Parigi, giorno 2
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