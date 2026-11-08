Introduzione
La stagione femminile si chiude a Indian Wells che per la prima volta ospita le WTA Finals, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dall'8 al 15 novembre. Senza la n. 1 al mondo e campionessa in carica, Elena Rybakina, i favori del pronostico sono per Aryna Sabalenka, campionessa nel Wta 1000 di Indian Wells lo scorso marzo. La concorrenza, però, non manca. Nel doppio riflettori puntati su Sara Errani e Jasmine Paolini, alla terza partecipazione consecutiva al master di fine anno. Di seguito tutto quello che c'è da sapere
Quello che devi sapere
Il ritorno nel "Tennis Paradise"
- Dall'Arabia Saudita agli Stati Uniti, da Riad a Indian Wells. Le WTA Finals tornano in America, su un campo che le giocatrici ben conoscono: quello dell'Indian Wells Tennis Garden. Appena otto mesi fa, nel prestigioso WTA 1000 che annualmente viene organizzato nella Coachella Valley, a vincere è stata Aryna Sabalenka
- Complice l'assenza per infortunio della n. 1 al mondo Elena Rybakina, la bielorussa parte come testa di serie più alta e con l'obiettivo di conquistare un trofeo soltanto sfiorato negli anni, finalista nel 2022 e nel 2025. Come ogni anno, però, il pronostico è incerto: tutte le pretendenti possono arrivare in fondo
Errani/Paolini alla terza partecipazione consecutiva
- Riflettori puntati, però, anche al doppio dove ci saranno Sara Errani e Jasmine Paolini per il terzo anno consecutivo. Le due azzurre dovranno sfatare un tabù Finals, visto che non sono mai andate oltre il round robin.
- Ultime qualificate per Indian Wells, Sara e Jasmine arrivano di "slancio" dopo il trionfo al Wta 500 di Tokyo. Con loro nel gruppo 2 ci saranno Siniakova/Townsend, Bucsa/Melichar-Martinez e Perez/Schuurs
I gironi delle Wta Finals
SINGOLARE
Gruppo 1
- [4] Coco Gauff (Usa)
- [5] Jessica Pegula (Usa)
- [8] Linda Noskova (Cze)
- [9] Marta Kostyuk (Ukr)
Gruppo 2
- [2] Aryna Sabalenka
- [3] Mirra Andreeva
- [6] Elena Svitolina (Ukr)
- [7] Karolina Muchova (Cze)
DOPPIO
Gruppo 1
- [1] Dabrowski/Stefani
- [3] Guo/Mladenovic
- [5] Hsieh/Ostapenko
- [7] Mertens/Zhang
Gruppo 2
- [2] Siniakova/Townsend
- [4] Bucsa/Melichar-Martinez
- [6] Perez/Schuurs
- [8] ERRANI/PAOLINI
Il calendario delle Wta Finals
- Domenica 8 novembre, dalle 21: Round Robin (prima singolari, poi doppi)
- Lunedì 9 novembre, dalle 21: Round Robin
- Martedì 10 novembre, dalle 21: Round Robin
- Mercoledì 11 novembre, dalle 21: Round Robin
- Giovedì 12 novembre, dalle 21: Round Robin
- Venerdì 13 novembre, dalle 21: Round Robin
- Sabato 14 novembre, dalle 21: Semifinali
- Domenica 15 novembre: finale singolare (ore 21) e finale doppio (a seguire)
Il programma delle prime due giornate
Domenica 8 novembre
- ore 21: Kostyuk (Ukr) vs Noskova (Cze)
- a seguire: Gauff (Usa) vs Pegula (Usa)
- a seguire: Siniakova/Townsend vs ERRANI/PAOLINI
- a seguire: Bucsa/Melichar-Martinez vs Perez/Schuurs
Lunedì 9 novembre
- ore 21: Sabalenka vs Muchova (Cze)
- a seguire: Andreeva vs Svitolina (Ukr)
- a seguire: Dabrowski/Stefani vs Mertens/Zhang
- a seguire: Guo/Mladenovic vs Hsieh/Ostapenko
Il montepremi
Rispetto all'Arabia Saudita il prize money complessivo è sceso del 35%: si è passati da 15,5 milioni di dollari dello scorso anno ai 10 milioni di questa edizione. I premi sono così distribuiti
SINGOLARE
- Gettone di partecipazione: 220.000 dollari
- Vittoria nel round robin: 230.000 dollari per vittoria
- Vittoria in semifinale: 820.000 dollari
- Vittoria in finale: 1.640.000 dollari
- Campionessa imbattuta: 3.370.000 dollari
DOPPIO (premi intesi a coppia)
- Gettone di partecipazione: 90.000 dollari
- Vittoria nel round robin: 50.000 dollari per vittoria
- Vittoria in semifinale: 155.000 dollari
- Vittoria in finale: 330.000 dollari
- Campionessa imbattuta: 725.000 dollari
L'albo d'oro delle ultime edizioni
SINGOLARE
- 2025: Elena Rybakina (Kaz)
- 2024: Coco Gauff (Usa)
- 2023: Iga Swiatek (Pol)
- 2022: Caroline Garcia (Fra)
- 2021: Garbine Muguruza (Esp)
DOPPIO
- 2025: Veronika Kudermetova/Elise Mertens
- 2024: Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe
- 2023: Laura Siegemund/Vera Zvonareva
- 2022: Veronika Kudermetova/Elise Mertens
- 2021: Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova
Come seguire le Wta Finals su Sky Sport e NOW
Tutti gli incontri di singolare e doppio saranno trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, da domenica 8 a domenica 15 novembre. Sky Sport Tennis sarà il “campo centrale” delle WTA Finals, con tutti gli incontri del torneo in diretta. Il racconto continuerà ogni giorno anche su Sky Sport 24, con lo studio prepartita delle 20.45, news, aggiornamenti e approfondimenti sulle sfide del torneo. Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. Su skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite della coppia Paolini/Errani e della finale.