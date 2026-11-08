Tutti gli incontri di singolare e doppio saranno trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, da domenica 8 a domenica 15 novembre. Sky Sport Tennis sarà il “campo centrale” delle WTA Finals, con tutti gli incontri del torneo in diretta. Il racconto continuerà ogni giorno anche su Sky Sport 24, con lo studio prepartita delle 20.45, news, aggiornamenti e approfondimenti sulle sfide del torneo. Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. Su skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite della coppia Paolini/Errani e della finale.