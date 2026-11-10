Arthur Fils oracolo: nel 2025 la previsione tra Ranking Atp e Finals azzeccatissimala previsione
Arthur Fils sarà tra i protagonisti delle Atp Finals, al via domenica 15 novembre (diretta Sky). Il francese aveva previsto tutto oltre un anno fa, come dimostrato da una nota scritta sul suo telefono nel settembre del 2025: "Sarò Top-10 e giocherò a Torino". Detto fatto, la previsione è azzeccata
Chiamatelo l'oracolo, anzi l'oracle. Arthur Fils ha pubblicato sui social una nota che aveva scritto sul telefono il 1° settembre 2025. "2026: sarò in Top-10 e giocherò a Torino". Detto fatto, un anno dopo il francese si trova al n.7 del mondo a una manciata di punti dal nostro Flavio Cobolli e soprattutto qualificato per la prima alle Atp Finals di Torino, al via il 15 novembre (diretta Sky). Per Fils un anno indimenticabile, con il primo successo in un 1000 arrivato a Cincinnati.