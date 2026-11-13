Musetti-Fritz all'Atp Stoccolma, il risultato in diretta live della partita
Lorenzo Musetti in campo contro Taylor Fritz per un posto nella finale del torneo Atp 250 di Stoccolma contro l'argentino Tirante. L'americano vince il 1° set per 6-4. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Fritz-Musetti
in evidenza
7° game: Musetti tiene il servizio, Fritz avanti 5-2
Game abbastanza interlocutorio, con Musetti che tiene la battuta che gli permette di restare in partita. Ora, però, Fritz serve per chiudere i conti.
6° game: Fritz tiene il servizio, 5-1 con Musetti
Game super rapido, in cui praticamente non si scambia. A zero Fritz tiene la battuta. Musetti si prepara a servire per restare nel match.
5° game: break Fritz, 4-1 con Musetti
Situazione davvero complicata per Musetti, che perde nuovamente la battuta. Il carrarino va sotto 0-40 con tre errori consecutivi con il dritto, prova ad annullare la prima chance di 4-1 per Fritz, ma non può nulla sullo splendido passante di dritto giocato dalla testa di serie numero 1.
A vedere Musetti-Fritz c'è anche Magnus Norman
Come testimonia la storia Instagram pubblicata sul suo profilo, a Stoccolma c'è anche il nuovo super coach di Jannik Sinner per vedere la semifinale tra Fritz e Musetti.
4° game: Fritz tiene il servizio, 3-1 con Musetti
Si continua a scambiare davvero poco nei turni di battuta di Taylor Fritz. L'americano tiene ancora il servizio a quindici e conferma il break strappato in precedenza: 3-1.
3° game: break Fritz, 2-1 con Musetti
Situazione identica a quella già vista nel primo set. Nel terzo game arriva infatti il break in favore di Fritz, ora avanti 2-1. L'americano parte subito alla grande, sale immediatamente 0-30 e si procura due chance di break dopo l'errore con il rovescio di Lorenzo (15-40). Il carrarino annulla la prima con il servizio, poi però colpisce il nastro con il dritto e cede così la battuta.
2° game: Fritz tiene il servizio, 1-1 con Musetti
Fritz continua a non mostrare problemi o difficoltà al servizio e con una volée e una prima vincente sale 30-0. Lorenzo gioca una splendida risposta per il 30-15, poi non può nulla sullo smash e sulla volée dell'americano che si prende l'1-1.
1° game: Musetti tiene il servizio, 1-0 con Fritz
Musetti parte bene in questo secondo set e conquista il primo game in battuta. Lorenzo apre con una prima vincente, poi approfitta dell'errore con il rovescio di Fritz. Sul 30-15, arriva un'altra prima, seguita dal servizio e dritto per chiudere il game. Musetti prova a caricarsi e mostra il pugnetto verso la sua panchina.
2° SET AL VIA: Musetti al servizio.
Fritz vince il 1° set: 6-4 con Musetti
Taylor Fritz non sbaglia e chiude il primo set: 6-4 il punteggio contro Lorenzo Musetti in 35 minuti. Decisivo il break nel terzo game dell'americano, che non ha concesso nulla al servizio (13/17 con la prima, 7/10 con la seconda e 5 ace). Tra poco il secondo parziale da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
9° game: Musetti tiene il servizio, Fritz avanti 5-4
Musetti sale rapidamente 40-0 con una volée vincente e due errori di fila in risposta dell'americano. Fritz con uno smash si prende il 40-15, poi non può nulla sul servizio di Musetti. Fritz si prepara a servire per chiudere il primo set.
8° game: Fritz tiene il servizio, 5-3 con Musetti
Fritz per ora sbaglia pochissimo al servizio: 10/14 punti vinti con la prima, 6/9 con la seconda e ben 4 ace, di cui 3 messi a segno in questo game. L'americano sale 5-3 e costringe così Musetti a servire per restare nel set.
7° game: Musetti tiene il servizio, Fritz avanti 4-3
Musetti deve comandare negli scambi e in questo game lo fa senza grandi difficoltà. Sotto 0-15 a seguito del bel passante col rovescio lungolinea di Fritz, Lorenzo vince tre punti consecutivi. Fritz prova a restare nel game con una super risposta (40-30), ma deve arrendersi all'ottimo dritto giocato in uscita dal servizio dal carrarino.
6° game: Fritz tiene il servizio, 4-2 con Musetti
Fritz vince uno dei punti più belli del match finora con un potente passante di dritto che frega Musetti (a rete) per il 15-0. Con lo smash l'americano non sbaglia (30-0), poi arriva l'ace vincente. Sembra fatta, ma Lorenzo non molla e, dopo l'errore con la smorzata di Fritz, trova il 40-30 grazie a un'ottima risposta. Il carrarino prova a portare il game ai vantaggi, ma manda fuori il recupero di rovescio.
5° game: Musetti tiene il servizio, Fritz avanti 3-2
Buon turno di battuta di Musetti, con due buone prime di servizio sale 40-15. Il carrarino controlla, attacca col rovescio e chiude il game a quindici dopo l'errore in risposta con il dritto di Fritz.
4° game: Fritz tiene il servizio, 3-1 con Musetti
Non si gioca in questo game, con Fritz praticamente perfetto al servizio. L'americano parte con un dritto vincente, poi sfrutta la difesa in rete di Musetti e la prima vincente per salire 40-0. A quindici Fritz conferma il break strappato in precedenza e conduce 3-1.
3° game: break Fritz, 2-1 con Musetti
Arriva il break in favore di Fritz, che strappa già nel terzo game la battuta a Musetti. Lorenzo parte bene, sale 30-0 ma poi con tre errori consecutivi concede la prima chance di break. L'americano gioca aggressivo in risposta e chiude con lo smash. Musetti è costretto a inseguire in apertura di match.
2° game: Fritz tiene il servizio, 1-1 con Musetti
Fritz parte bene e con il servizio e dritto sale 15-0. Musetti entra nello scambio e gioca un fantastico passante di rovescio per il 15-15. Fritz torna ad affidarsi alla battuta (prima esterna vincente), poi manda in rete la volée. Dal 30-30, l'americano va prima a segno con il servizio e dritto, poi chiude il game approfittando dell'errore con il rovescio del suo avversario, 1-1.
1° game: Musetti tiene il servizio, 1-0 con Fritz
Buona partenza di Musetti, che dovrà senza dubbio fare affidamento sul servizio. Il carrarino parte con una prima vincente, poi non può nulla sulla risposta di Fritz. Sul 15-15, arriva l'ace di Musetti, che subito dopo si arrende al rovescio lungolinea dell'americano (30-30). Il game prosegue ai vantaggi, con Lorenzo che vince due punti consecutivi e parte avanti 1-0.
Via al riscaldamento
Effettuato il sorteggio, seguito dalla classica foto con i due giocatori a rete. Ultimi minuti di riscaldamento e poi si inizia!
Giocatori in campo!
Musetti e Fritz fanno il loro ingresso sul Centrale. Chi vince affronterà in finale l'argentino Tirante domani alle ore 13.
Tutto pronto a Stoccolma. Tra poco l'ingresso in campo di Musetti e Fritz.
Chi vince sfiderà in finale l'argentino Tirante, che ha battuto il cileno Tabilo per 7-5, 7-6
Le statistiche dell'ultimo incontro
Nell'ultimo precedente disputato a Lione, la differenza l'ha fatta la gestione della seconda palla e la pulizia negli scambi. Musetti ha conquistato il 70% dei punti con la seconda di servizio contro il 47% di Fritz, commettendo appena 11 errori non forzati rispetto ai 28 dello statunitense e non concedendo alcuna palla break
Tutti gli H2H tra Musetti e Fritz
- 25 ottobre 2026 – ATP 250 Lione (Finale, cemento indoor): Musetti b. Fritz 6-3, 6-4.
- 26 gennaio 2026 – Australian Open (Ottavi, cemento): Musetti b. Fritz 6-2, 7-5, 6-4.
- Fritz b. Musetti 6-3, 6-4.10 novembre 2025 – ATP Finals Torino (Round Robin, cemento indoor):
- 31 luglio 2024 – Olimpiadi Parigi (Ottavi, terra): Musetti b. Fritz 6-4, 7-5.
- 10 luglio 2024 – Wimbledon (Quarti, erba): Musetti b. Fritz 3-6, 7-6(5), 6-2, 3-6, 6-1.
- 7 aprile 2024 – Masters 1000 Montecarlo (1° turno, terra): Musetti b. Fritz 6-4, 6-4.
- 24 novembre 2022 – Coppa Davis (Quarti, cemento indoor): Fritz b. Musetti 7-6(6), 6-3.
- Giugno 2022 – Wimbledon (1° turno, erba): Fritz b. Musetti 6-4, 6-4, 6-3.
Musetti-Fritz, i precedenti
Musetti conduce 5-3. Si è aggiudicato cinque degli ultimi sei incroci, inclusi i due scontri diretti disputati nel 2026 agli ottavi dell’Australian Open e, poche settimane fa, nella finale di Lione vinta per 6-3, 6-4
Fritz è in semifinale grazie al ritiro di Holger Rune, che non è nemmeno sceso in campo nel quarto di finale per un infortunio
Di fronte avrà Taylor Fritz, n.1 del seeding e 10 del ranking. L'americano andrà a caccia della sua terza finale stagionale
Lorenzo Musetti giocherà oggi la sua 27esima semifinale a livello Atp
Musetti è reduce dal successo ai quarti del "Bybit Stockholm Open" l'ATP 250 di Stoccolma contro il francese Ugo Humbert, n.7 del seeding. 76(5) 36 64 i parziali per l'azzurro
Lorenzo Musetti a caccia della seconda finale negli ultimi 3 tornei: dopo Lione, l'italiano arriva da una serie di 10 vittorie nelle ultime 12 partite
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Lorenzo Musetti sfida Taylor Fritz nella semifinale del torneo Atp 250 di Stoccolma