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Atp Stoccolma, magia di Dahlin contro Etcheverry: la palla torna indietro!

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Un effetto a rientrare pazzesco, che ha reso la palla impossibile da rigiocare. Così Max Dahlin, numero 778 del mondo, ha conquistato un punto incredibile contro Tomas Etcheverry. Sul tentativo di passante dell'argentino, lo svedese ha risposto con una volée che, grazie a un effetto straordinario, ha prima rimbalzato nel campo avversario per poi tornare indietro. Un colpo da applausi, che però non è bastato a Dahlin per conquistare il match, vinto da Etcheverry in tre set

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