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Atp Stoccolma e Wta Finals, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego debuttano all'Atp 250 di Stoccolma. Tornano in campo anche Sara Errani e Jasmine Paolini alle Wta Finals di Indian Wells. Qui il programma della giornata: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Da Stoccolma a Indian Wells. Sarà un martedì di tennis tutto da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. All'Atp 250 di Stoccolma fa il suo debutto Lorenzo Musetti. Il carrarino, già al secondo turno grazie al bye in quanto testa di serie numero 3, affronterà per la prima volta nel circuito il britannico Toby Samuel, 24enne e numero 95 al mondo. Oltre a Musetti, toccherà anche a Lorenzo Sonego contro il francese Quentin Halys in un campo però non coperto dalla produzione tv. Nel femminile, invece, continuano le Wta Finals: si parte alle 21 con Kostyuk-Pegula, poi Gauff-Noskova e Siniakova/Townsend-Perez/Schuurs. A chiudere il programma saranno Sara Errani e Jasmine Paolini che, dopo l'esordio vincente, se la vedranno contro Bucsa/Melichar-Martinez. In caso di successo e contemporanea vittoria di Siniakova/Townsend, Sara e Jasmine si qualificherebbero in semifinale con un turno di anticipo.

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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 13 - Simulcast Sky Sport Tennis
  • ore 18 - Atp Stoccolma: Rune (Den) vs Bergs (Bel)
  • a seguire - Atp Stoccolma: MUSETTI (Ita) vs Samuel (Gbr) 

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 13 - Atp Stoccolma: Michelsen (Usa) vs JM Cerundolo (Arg)
  • a seguire - Atp Stoccolma: Etcheverry (Arg) vs Tirante (Arg)
  • ore 18 - Simulcast Sky Sport Uno
  • ore 21 - Wta Finals: Kostyuk (Ukr) vs Pegula (Usa)
  • a seguire - Wta Finals: Gauff (Usa) vs Noskova (Cze)
  • a seguire - Wta Finals: Siniakova/Townsend vs Perez/Schuurs
  • a seguire - Wta Finals: Bucsa/Melichar-Martinez vs ERRANI/PAOLINI

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 18 - Simulcast Sky Sport Uno

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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