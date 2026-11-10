Da Stoccolma a Indian Wells. Sarà un martedì di tennis tutto da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . All'Atp 250 di Stoccolma fa il suo debutto Lorenzo Musetti . Il carrarino, già al secondo turno grazie al bye in quanto testa di serie numero 3, affronterà per la prima volta nel circuito il britannico Toby Samuel , 24enne e numero 95 al mondo. Oltre a Musetti, toccherà anche a Lorenzo Sonego contro il francese Quentin Halys in un campo però non coperto dalla produzione tv. Nel femminile, invece, continuano le Wta Finals: si parte alle 21 con Kostyuk-Pegula , poi Gauff-Noskova e Siniakova/Townsend-Perez/Schuurs . A chiudere il programma saranno Sara Errani e Jasmine Paolini che, dopo l'esordio vincente, se la vedranno contro Bucsa/Melichar-Martinez . In caso di successo e contemporanea vittoria di Siniakova/Townsend, Sara e Jasmine si qualificherebbero in semifinale con un turno di anticipo.

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