Wta Finals, Gauff e Noskova vincono al debutto

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Wta Finals 2026: classifiche, calendario e risultati

Tennis fotogallery
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Le Wta Finals di Indian Wells si sono aperte con le vittorie nel singolare di Linda Noskova su Marta Jostyuk (che ha preso il posto della numero 1 al mondo Elena Rybakina) e di Coco Gauff su Jessica Pegula. Nel doppio vincono Errani/Paolini e Bucsa/Melichar-Martinez. Qui tutti i risultati e le classifiche. Le Wta Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 15 novembre

ERRANI/PAOLINI BATTONO SINIAKOVA/TOWNSEND

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