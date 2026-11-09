Wta Finals, Gauff e Noskova vincono al debutto

Le Wta Finals di Indian Wells si sono aperte con le vittorie nel singolare di Linda Noskova su Marta Jostyuk (che ha preso il posto della numero 1 al mondo Elena Rybakina) e di Coco Gauff su Jessica Pegula. Nel doppio vincono Errani/Paolini e Bucsa/Melichar-Martinez. Qui tutti i risultati e le classifiche. Le Wta Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 15 novembre

ERRANI/PAOLINI BATTONO SINIAKOVA/TOWNSEND