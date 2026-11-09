Wta Finals, Gauff e Noskova vincono al debutto

Le Wta Finals di Indian Wells si sono aperte con le vittorie nel singolare di Linda Noskova su Marta Jostyuk (che ha preso il posto della numero 1 al mondo Elena Rybakina) e di Coco Gauff su Jessica Pegula. Nel doppio vincono Errani/Paolini e Bucsa/Melichar-Martinez. Qui tutti i risultati e le classifiche. Le Wta Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 15 novembre
- Noskova b. Kostyuk 6-2, 6-4
- Gauff b. Pegula 6-4, 6-7, 6-2
- ERRANI/PAOLINI b. Siniakova/Townsend 4-6, 6-1, 10-8
- Bucsa/Melichar-Martinez b. Schuurs/Perez 6-0, 6-4
- Linda NOSKOVA 1-0 (set 2-0, game 12-6)
- Coco GAUFF 1-0 (set 2-1, game 18-13)
- Jessica PEGULA 0-1 (set 1-2, game 13-18)
- Marta KOSTYUK 0-1 (set 0-2, game 6-12)
- Noskova (Cze) b. Kostyuk (Ukr) 6-2, 6-4
- Gauff (Usa) b. Pegula (Usa) 6-4, 6-7, 6-2
- Kostyuk (Ukr) - Pegula (Usa) - martedì ore 21
- Noskova (Cze) - Gauff (Usa) - martedì 2° match dalle 21
- Gauff (Usa) - Kostyuk (Ukr)
- Noskova (Cze) - Pegula (Usa)
- Aryna SABALENKA
- Mirra ANDREEVA
- Elena SVITOLINA
- Karolina MUCHOVA
- Sabalenka - Muchova (Cze) - lunedì ore 21
- Andreeva - Svitolina (Ukr) - lunedì, 2° match dalle 21
- Sabalenka - Svitolina (Ukr) - da definire
- Muchova (Cze) - Andreeva - da definire
- Andreeva - Sabalenka - da definire
- Svitolina (Ukr) - Muchova (Cze) - da definire
- Gabriela DABROWSKI/Luisa STEFANI
- Hanyu GUO/Kristina MLADENOVIC
- Su-wei HSIEH/Jelena OSTAPENKO
- Elise MERTENS/Shuai ZHANG
- Dabrowski/Stefani - Mertens/Zhang - lunedì, 3° match dalle 21
- Guo/Mladenovic - Hsieh/Ostapenko - lunedì, 4° match dalle 21
- Dabrowski/Stefani - Guo/Mladenovic - da definire
- Hsieh/Ostapenko - Mertens/Zhang - da definire
- Mertens/Zhang - Guo/Mladenovic - da definire
- Hsieh/Ostapenko - Dabrowski/Stefani - da definire
- Cristina BUCSA/Nicole MELICHAR-MARTINEZ 1-0 (set 2-0)
- Sara ERRANI/Jasmine PAOLINI 1-0 (set 2-1)
- Katerina SINIAKOVA/Taylor TOWNSEND 0-1 (set 1-2)
- Ellen PEREZ/Demi SCHUURS 0-1 (set 0-2)
- ERRANI/PAOLINI b. Siniakova/Townsend 4-6, 6-1, 10-8
- Bucsa/Melichar-Martinez b. Perez/Schuurs 6-0, 6-4
- Perez/Schuurs - Siniakova/Townsend - martedì, 3° match dalle 21
- ERRANI/PAOLINI - Bucsa/Melichar-Martinez - martedì, 4° match dalle 21
- ERRANI/PAOLINI - Perez/Schuurs
- Siniakova/Townsend - Bucsa/Melichar-Martinez
- Vincente gruppo/1 vs Seconda gruppo/2
- Vincente gruppo/2 vs Seconda gruppo/1
- Vincente semifinale/1 vs Vincente semifinale/2