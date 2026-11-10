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Sinner su Kimi: "Tanta roba, un talento che ha lavorato tantissimo. Senza lavoro…”. VIDEO

tennis & F1

Da un fenomeno all'altro, Jannik Sinner ha parlato dell'amico Kimi Antonelli, fresco di titolo Mondiale di F1: "Tanta roba... E' un talento che ha lavorato tantissimo, senza di quello non si va da nessuna parte. Ha vissuto momenti difficili nella sua prima stagione, è risalito e alla seconda ha vinto il Campionato". Guarda il VIDEO

SINNER, LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE - ANTONELLI CAMPIONE: LO SPECIALE

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