Da un fenomeno all'altro, Jannik Sinner ha parlato dell'amico Kimi Antonelli, fresco di titolo Mondiale di F1: "Tanta roba... E' un talento che ha lavorato tantissimo, senza di quello non si va da nessuna parte. Ha vissuto momenti difficili nella sua prima stagione, è risalito e alla seconda ha vinto il Campionato". Guarda il VIDEO

SINNER, LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE - ANTONELLI CAMPIONE: LO SPECIALE