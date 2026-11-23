Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico di fama internazionale, è un luminare della materia, considerato uno dei massimi esperti al mondo nelle lesioni tendinee e muscolari ed erede designato del professore Sakari Orava, ribattezzato il "dottor House dello sport". Il medico finlandese collabora con diversi club (tra loro Barcellona, Milan, Roma, Juventus e Parma) e negli anni ha operato tanti campioni dello sport, tra cui tanti calciatori come Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini e Ousmane Dembele