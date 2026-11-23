Dopo i consulti degli ultimi giorni, è arrivata la decisione che si attendeva da parte di Jannik Sinner: sì all’intervento chirurgico. Verrà operato dal chirurgo Lasse Lempainen, ortopedico di fama internazionale considerato uno dei massimi esperti al mondo nelle lesioni tendinee e muscolari. L’intervento si svolgerà domani (martedì) a Turku, dove Jannik arriverà in giornata. Tempi di recupero stimati in 3/4 mesi. Tutte le news nel nostro liveblog e in diretta su Sky Sport 24
Quali tornei salterà Sinner
- I tempi di recupero dopo l'intervento sono stimati in 3/4 mesi: dunque Sinner salterà il Six Kings Slam (in programma a fine dicembre), gli Australian Open e i tornei sul cemento di febbraio (quest'anno aveva giocato l'Atp 500 di Doha);
- Jannik potrebbe pensare di tornare per i primi due Masters 1000 della stagione sul cemento americano, Indian Wells e Miami, nel mese di marzo; oppure più probabilmente rimandare il rientro alla stagione sulla terra rossa, che inizierà il 4 aprile con il Masters 1000 di Monte-Carlo. Ovviamente, però, questa è soltanto un'ipotesi
Domani l'intervento chirurgico
L'intervento a cui si sottoporrà Sinner è in programma nella giornata di martedì. Il tennista verrà operato dal professore Lasse Lempainen
Chi è il chirurgo Lasse Lempainen
Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico di fama internazionale, è un luminare della materia, considerato uno dei massimi esperti al mondo nelle lesioni tendinee e muscolari ed erede designato del professore Sakari Orava, ribattezzato il "dottor House dello sport". Il medico finlandese collabora con diversi club (tra loro Barcellona, Milan, Roma, Juventus e Parma) e negli anni ha operato tanti campioni dello sport, tra cui tanti calciatori come Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini e Ousmane Dembele
L'ultima partita giocata a Wimbledon
L'ultima partita giocata da Sinner risale al 12 luglio, giorno della finale di Wimbledon vinta contro Alexander Zverev. Da quel momento lo stop per l'infortunio al ginocchio, fino alla scelta di operarsi
Il volo verso la Finlandia
Sinner attualmente è in volo verso la Finlandia e la città di Turku, dove verrà operato dal professore Lempainen. Come si vede dal sito Flightradar24, un privato proveniente da Bolzano atterrà a Turku alle ore 14 locali, le 13 circa in Italia
I tempi di recupero: rientro sulla terra rossa?
In seguito all'intervento chirurgico a cui si sottoporrà Sinner, i tempi di recupero sono stimati in 3/4 mesi, dunque potrebbe rientrare per la stagione sulla terra rossa, dopo i tornei americani. Ma è ovviamente solo un'ipotesi.
La decisione dopo il consulto con il chirurgo Lempainen
La decisione di Sinner è arrivata dopo il consulto nei giorni scorsi con un luminare della materia, Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico di fama internazionale considerato uno dei massimi esperti al mondo nelle lesioni tendinee e muscolari che svolgerà l'intervento chirurgico
Sinner verrà operato al ginocchio: l'intervento a Turku
Dopo i consulti degli ultimi giorni, è arrivata la decisione che si attendeva da parte di Jannik Sinner: sì all’intervento chirurgico. Verrà operato dal chirurgo Lasse Lempainen, un ortopedico di fama internazionale considerato uno dei massimi esperti al mondo nelle lesioni tendinee e muscolari. L’intervento si svolgerà a Turku, dove Jannik arriverà nella giornata di oggi. La patologia, come è noto, è una tendinopatia esterna al ginocchio destra, detta sindrome della bandelletta ileotibiale.