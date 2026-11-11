Sonego e Wta Finals: il programma di oggi su Sky

Lorenzo Sonego protagonista a Stoccolma nel secondo turno contro il cileno Tabilo. In Svezia debuttano Fritz e Ruud. In serata, invece, il day-4 delle Wta Finals: attesa soprattutto per Sabalenka-Andreeva. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Mercoledì di tennis sull'asse Stoccolma-Indian Wells, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nell'Atp 250 svedese torna in campo Lorenzo Sonego: entrato in tabellone dalle qualificazioni e reduce dal successo su Halys, il torinese sfiderà il n. 4 del seeding Alejandro Tabilo per un posto nei quarti di finale. A Stoccolma debutteranno oggi anche le prime due teste di serie: Taylor Fritz e Casper Ruud. In serata, invece, spazio al day-4 delle Wta Finals. In California aprirà il programma alle 21 Svitolina-Muchova, ma l'attesa è soprattutto per la sfida tra Aryna Sabalenka e Mirra Andreeva.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 13 - Atp Stoccolma: SONEGO (Ita) vs Tabilo (Chi)*
- non prima delle 14.30 - Atp Stoccolma: Fritz (Usa) vs Norrie (Gbr)*
- non prima delle 18 - Simulcast Sky Sport Max
- ore 20.45: Studio Tennis
- ore 21 - Wta Finals: Svitolina (Ukr) vs Muchova (Cze)
- a seguire - Wta Finals: Sabalenka vs Andreeva
- a seguire - Wta Finals: Dabrowski/Stefani vs Guo/Mladenovic
- a seguire - Wta Finals: Hsieh/Ostapenko vs Mertens/Zhang
SKY SPORT MAX (206)
- non prima delle 18 - Atp Stoccolma: Shevchenko (Kaz) vs Ruud (Nor)
- a seguire - Atp Stoccolma: Kecmanovic (Srb) vs Rune (Den)
*anche su Sky Sport Uno
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.