Errani/Paolini vincono ancora: sono in semifinale

Wta Finals, Errani/Paolini vincono ancora e conquistano le semifinaliwta finals
Un'altra rimonta vincente per Sara Errani e Jasmine Paolini che superano Bucsa/Melichar-Martinez e per la prima volta raggiungono le semifinali alle Wta Finals. Già certe del primo posto nel girone, le azzurre sfideranno giovedì Perez/Schuurs, eliminate dopo due sconfitte nel round robin
Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano per la prima volta le semifinali alle Wta Finals. Dopo la grande prova all'esordio contro Siniakova/Townsend, la coppia italiana ha firmato un'altra rimonta vincente contro Bucsa/Melichar-Martinez: 3-6, 6-2, 10-7 lo score in un'ora e 30 minuti di gioco. La sesta vittoria consecutiva per Sara e Jasmine, brave anche in questo caso a ribaltare una partita iniziata male, con il primo set perso in poco più di mezz'ora. Dopo il secondo set dominato, le italiane hanno iniziato bene il super tiebreak, scappando nel punteggio sul 7-1 con una serie di sette punti consecutivi. Bucsa e Melichar-Martinez sono riuscite a recuperare due mini break di svantaggio, ma poi Errani e Paolini hanno chiuso l'incontro al terzo match point.
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In semifinale da prime nel girone
La coppia italiana sfata così un tabù, visto che nelle precedenti partecipazioni (2024 e 2025) non era mai riuscita a superare il round robin. Questa volta giocheranno le semifinali - in programma sabato - e lo faranno da prime del girone contro le seconde classificate del gruppo 1. Prima, però, ci sarà da giocare l'ultimo match del round robin contro Demi Schuurs ed Ellen Perez. Una sfida ininfluente, visto che la coppia n. 7 della Race è già eliminata dopo due sconfitte.