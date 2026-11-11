Errani/Paolini vincono ancora: sono in semifinale

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano per la prima volta le semifinali alle Wta Finals. Dopo la grande prova all'esordio contro Siniakova/Townsend, la coppia italiana ha firmato un'altra rimonta vincente contro Bucsa/Melichar-Martinez: 3-6, 6-2, 10-7 lo score in un'ora e 30 minuti di gioco. La sesta vittoria consecutiva per Sara e Jasmine, brave anche in questo caso a ribaltare una partita iniziata male, con il primo set perso in poco più di mezz'ora. Dopo il secondo set dominato, le italiane hanno iniziato bene il super tiebreak, scappando nel punteggio sul 7-1 con una serie di sette punti consecutivi. Bucsa e Melichar-Martinez sono riuscite a recuperare due mini break di svantaggio, ma poi Errani e Paolini hanno chiuso l'incontro al terzo match point.

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