Laver Cup 2027, Alcaraz e Zverev confermati nel Team Europe

E' già tempo di convocazioni in vista della decima edizione della Laver Cup, che si giocherà a Los Angeles nel settembre del 2027. Il Team Europe cala infatti i suoi due assi, Carlos Alcaraz e l'attuale n.1 del mondo Sascha Zverev

La Laver Cup scalda i motori in vista della sua decima edizione. Gli organizzatori della competizione a squadre hanno infatti ufficializzato i primi due nomi che difenderanno i colori del Team Europe: si tratta di Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. L'attuale n.3 e n.1 del ranking divideranno lo spogliatoio per il quarto anno consecutivo. L'evento si disputerà dal 24 al 26 settembre 2027 nella cornice avveniristica dell'Intuit Dome di Inglewood, a Los Angeles, casa dei Clippers. La selezione europea si presenterà negli Stati Uniti con i favori del pronostico e con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato con autorità nell'edizione 2026 a Londra, chiusa con un netto 13-5 ai danni del Team World.