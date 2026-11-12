Giovedì dedicato ai quarti di finale a Stoccolma con Lorenzo Musetti che sfiderà il francese Humbert. Alle Wta Finals, invece, ultimo impegno del round robin per Errani/Paolini: già certe della qualificazione in semifinale, le azzurre affronteranno Schuurs/Perez. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
È il giorno dei quarti di finale all'Atp 250 di Stoccolma, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Torna in campo Lorenzo Musetti che, dopo la convincente prestazione contro il britannico Samuel, affronterà per la prima volta il francese Ugo Humbert, n. 39 al mondo. Nella notte tra giovedì e venerdì, invece, torneranno in campo Sara Errani e Jasmine Paolini alle Wta Finals di Indian Wells. Già qualificate in semifinale e certe del primo posto nel girone, le azzurre affronteranno Perez/Schuurs, in una sfida ininfluente per il girone visto che l'australiana e l'olandese sono già eliminate. Nel singolare, invece, sfide decisive per Coco Gauff e Jessica Pegula, a caccia di un posto in semifinale dove c'è già Linda Noskova.
Leggi anche
Andreeva batte Sabalenka e va in semifinale
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 13 - Atp Stoccolma: Michelsen (Usa) vs Tabilo (Chi)
- non prima delle 15 - Atp Stoccolma: Tirante (Arg) vs Shevchenko (Kaz)
- non prima delle 18.30 - Atp Stoccolma: Fritz (Usa) vs Rune (Den)
- a seguire - Atp Stoccolma: MUSETTI (Ita) vs Humbert (Fra)
- ore 21 - Wta Finals: Kostyuk (Ukr) vs Gauff (Usa)
- a seguire - Wta Finals: Pegula (Usa) vs Noskova (Cze)
- a seguire - Wta Finals: Siniakova/Townsend vs Bucsa/Melichar-Martinez
- a seguire - Wta Finals: Perez/Schuurs vs ERRANI/PAOLINI
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.