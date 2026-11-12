È il giorno dei quarti di finale all'Atp 250 di Stoccolma , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Torna in campo Lorenzo Musetti che, dopo la convincente prestazione contro il britannico Samuel, affronterà per la prima volta il francese Ugo Humbert , n. 39 al mondo. Nella notte tra giovedì e venerdì, invece, torneranno in campo Sara Errani e Jasmine Paolini alle Wta Finals di Indian Wells. Già qualificate in semifinale e certe del primo posto nel girone, le azzurre affronteranno Perez/Schuurs, in una sfida ininfluente per il girone visto che l'australiana e l'olandese sono già eliminate. Nel singolare, invece, sfide decisive per Coco Gauff e Jessica Pegula , a caccia di un posto in semifinale dove c'è già Linda Noskova .

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