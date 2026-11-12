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Gaudenzi: "Cobolli, Alcaraz, Zverev: saranno delle grandissime Atp Finals". VIDEO

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Andrea Gaudenzi ha parlato a Sky Sport a margine del sorteggio dei tabelloni delle Atp Finals: "Sarà una grandissima edizione, per l'Italia c'è Cobolli all'esordio. Poi un nuovo n.1 come Zverev, Alcaraz che insegue l'unico grande torneo che ancora gli manca. E infine una grande novità come Jodar". Guarda l'intervista nel VIDEO. Le Atp Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 15 al 22 novembre

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