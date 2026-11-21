Alcaraz-Shelton alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita
Prima semifinale in programma alle Atp Finals: Carlos Alcaraz e Ben Shelton si affrontano due settimane dopo la finale del Masters 1000 di Parigi. Il match, in programma per le ore 14.30, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Alcaraz-Shelton
in evidenza
La classifica finale del gruppo Lendl
- Carlos ALCARAZ 3-0 (set 6-0, game 36-15) - IN SEMIFINALE
- Daniil MEDVEDEV 2-1 (set 4-2, game 31-28) - IN SEMIFINALE
- Frances TIAFOE 1-2 (set 2-4, game 24-30)
- Flavio COBOLLI 0-3 (set 0-6, game 20-38)
Il cammino di Alcaraz alle Atp Finals
- RR: Alcaraz (Esp) b. Tiafoe (Usa) 6-2, 6-2
- RR: Alcaraz (Esp) b. Medvedev 6-2, 6-4
- RR: Alcaraz (Esp) b. COBOLLI (Ita) 6-4, 6-1
Gli highlights di Alcaraz-Cobolli
Nel video rivivi gli highlights della vittoria di Alcaraz su Cobolli.
Carlos Alcaraz viene dalla netta vittoria contro Flavio Cobolli nell'ultimo match giocato nel round robin: 6-4, 6-1 il punteggio in favore dello spagnolo.
Saranno da monitorare come sempre le condizioni di Carlos Alcaraz. Dopo la risonanza magnetica svolta nella giornata di giovedì, lo spagnolo non ha accusato alcun tipo di problema alla coscia sinistra nel corso del match vinto ieri contro Cobolli.
Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla della prima semifinale in programma alle Atp Finals.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
- LIVE - Arevalo/Pavic-Harrison/Skupski su Sky Sport Tennis
- ore 13.30 - Il tennis è servito su Sky Sport 24
- ore 14 - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 14.30 - Alcaraz-Shelton su Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 17.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 18 - Krawietz/Puetz-Arribage/Olivetti su Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 20 - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 20.30 - Zverev-Medvedev su Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 23 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Tennis
All'Inalpi Arena di Torino iniziano le semifinali delle Atp Finals. Si parte alle ore 14.30 con la sfida tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton.