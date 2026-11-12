È il giorno del sorteggio delle Atp Finals 2026, in programma alle ore 12 a Torino. Grande attesa per conoscere gli avversari di Flavio Cobolli: inserito in terza fascia, il romano incrocerà uno tra Zverev e Alcaraz. Nel doppio ci sono Bolelli e Vavassori. Scopri i gironi attraverso il nostro liveblog con cronaca e aggiornamenti in tempo reale

LA GUIDA AL SORTEGGIO