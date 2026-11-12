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Sorteggio gironi Atp Finals 2026, tabellone e accoppiamenti in diretta

live torino

È il giorno del sorteggio delle Atp Finals 2026, in programma alle ore 12 a Torino. Grande attesa per conoscere gli avversari di Flavio Cobolli: inserito in terza fascia, il romano incrocerà uno tra Zverev e Alcaraz. Nel doppio ci sono Bolelli e Vavassori. Scopri i gironi attraverso il nostro liveblog con cronaca e aggiornamenti in tempo reale

LA GUIDA AL SORTEGGIO

in evidenza

Il sorteggio LIVE alle 12

Atp Finals, le fasce del sorteggio

SINGOLARE

  • Prima fascia: Alexander Zverev e Carlos Alcaraz
  • Seconda fascia: Ben Shelton e Daniil Medvedev
  • Terza fascia: FLAVIO COBOLLI e Arthur Fils
  • Quarta fascia: Frances Tiafoe e Rafael Jodar

DOPPIO

  • Prima fascia: Heliovaara/Patten e Harrison/Skupski
  • Seconda fascia: Granollers/Zeballos e Arevalo/Pavic
  • Terza fascia: BOLELLI/VAVASSORI e Arribage/Olivetti
  • Quarta fascia: Krawietz/Puetz e Luz/Matos
Sorteggio Atp Finals
LIVE

Le fasce del sorteggio in doppio

  • Prima fascia: Heliovaara/Patten e Harrison/Skupski
  • Seconda fascia: Granollers/Zeballos e Arevalo/Pavic
  • Terza fascia: BOLELLI/VAVASSORI e Arribage/Olivetti
  • Quarta fascia: Krawietz/Puetz e Luz/Matos

Le fasce del sorteggio in singolare

  • Prima fascia: Alexander Zverev e Carlos Alcaraz
  • Seconda fascia: Ben Shelton e Daniil Medvedev
  • Terza fascia: FLAVIO COBOLLI e Arthur Fils
  • Quarta fascia: Frances Tiafoe e Rafael Jodar

Come funziona il sorteggio

Gli 8 Maestri sono divisi in quattro fasce da due giocatori ciascuna. Verranno sorteggiati due gironi da quattro giocatori, uno per ogni fascia: i primi due di ogni raggruppamento si qualificano per le semifinali

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