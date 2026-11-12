Sorteggio gironi Atp Finals 2026, tabellone e accoppiamenti in diretta
È il giorno del sorteggio delle Atp Finals 2026, in programma alle ore 12 a Torino. Grande attesa per conoscere gli avversari di Flavio Cobolli: inserito in terza fascia, il romano incrocerà uno tra Zverev e Alcaraz. Nel doppio ci sono Bolelli e Vavassori. Scopri i gironi attraverso il nostro liveblog con cronaca e aggiornamenti in tempo reale
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Il sorteggio LIVE alle 12
Atp Finals, le fasce del sorteggio
SINGOLARE
- Prima fascia: Alexander Zverev e Carlos Alcaraz
- Seconda fascia: Ben Shelton e Daniil Medvedev
- Terza fascia: FLAVIO COBOLLI e Arthur Fils
- Quarta fascia: Frances Tiafoe e Rafael Jodar
DOPPIO
- Prima fascia: Heliovaara/Patten e Harrison/Skupski
- Seconda fascia: Granollers/Zeballos e Arevalo/Pavic
- Terza fascia: BOLELLI/VAVASSORI e Arribage/Olivetti
- Quarta fascia: Krawietz/Puetz e Luz/Matos
Le fasce del sorteggio in doppio
- Prima fascia: Heliovaara/Patten e Harrison/Skupski
- Seconda fascia: Granollers/Zeballos e Arevalo/Pavic
- Terza fascia: BOLELLI/VAVASSORI e Arribage/Olivetti
- Quarta fascia: Krawietz/Puetz e Luz/Matos
Le fasce del sorteggio in singolare
- Prima fascia: Alexander Zverev e Carlos Alcaraz
- Seconda fascia: Ben Shelton e Daniil Medvedev
- Terza fascia: FLAVIO COBOLLI e Arthur Fils
- Quarta fascia: Frances Tiafoe e Rafael Jodar
Come funziona il sorteggio
Gli 8 Maestri sono divisi in quattro fasce da due giocatori ciascuna. Verranno sorteggiati due gironi da quattro giocatori, uno per ogni fascia: i primi due di ogni raggruppamento si qualificano per le semifinali
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