Atp Finals, Cobolli si allena con Alcaraz a Torino. VIDEO

Manca sempre meno al via delle Atp Finals di Torino: Flavio Cobolli ha testato l'Inalpi Arena, in cui debutterà lunedì affrontando Daniil Medvedev, con una sessione di allenamento congiunta all'amico Carlos Alcaraz. I due, inseriti nello stesso girone, si sfideranno anche in un match di round robin. Guarda il VIDEO con l'allenamento e sotto quello del saluto tra i due giocatori. Le Atp Finals saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 15 al 22 novembre

ATP FINALS, GIRONI E CALENDARIO