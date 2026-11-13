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Atp Stoccolma e Wta Finals, il programma di oggi: partite e orari

atp stoccolma

Lorenzo Musetti ritrova Taylor Fritz, nel remake di Lione: stavolta c'è in palio un posto in finale a Stoccolma. Ultima giornata di round robin, invece, alle Wta Finals con lo "spareggio" Sabalenka-Svitolina per raggiungere le semifinali. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Venerdì dedicato alle semifinali all'Atp 250 di Stoccolma, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Riflettori puntati su Lorenzo Musetti, impegnato contro il n. 1 del seeding Taylor Fritz. Sarà il remake della recente finale di Lione, vinta dal carrarino con una grande prestazione. Il vincente sfiderà domani in finale Tabilo o Tirante, opposti nella prima semifinale. Alle Wta Finals di Indian Wells, invece, è l'ultima giornata del round robin. Attesa, soprattutto, per lo spareggio tra Aryna Sabalenka ed Elina Svitolina: chi vince andrà in semifinale. 

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 14 - Atp Stoccolma: Tabilo (Chi) vs Tirante (Arg)*
  • ore 17 - Atp Stoccolma: Fritz (Usa) vs MUSETTI (Ita)*
  • ore 20.45 - Studio Tennis
  • ore 21 - Wta Finals: Andreeva vs Muchova (Cze)
  • a seguire - Wta Finals: Sabalenka vs Svitolina (Ukr)
  • a seguire - Wta Finals: Dabrowski/Stefani vs Hsieh/Ostapenko
  • a seguire - Wta Finals: Guo/Mladenovic vs Mertens/Zhang

*anche su Sky Sport Uno

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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