Atp Stoccolma e Wta Finals, il programma di oggi: partite e orariatp stoccolma
Lorenzo Musetti ritrova Taylor Fritz, nel remake di Lione: stavolta c'è in palio un posto in finale a Stoccolma. Ultima giornata di round robin, invece, alle Wta Finals con lo "spareggio" Sabalenka-Svitolina per raggiungere le semifinali. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Venerdì dedicato alle semifinali all'Atp 250 di Stoccolma, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Riflettori puntati su Lorenzo Musetti, impegnato contro il n. 1 del seeding Taylor Fritz. Sarà il remake della recente finale di Lione, vinta dal carrarino con una grande prestazione. Il vincente sfiderà domani in finale Tabilo o Tirante, opposti nella prima semifinale. Alle Wta Finals di Indian Wells, invece, è l'ultima giornata del round robin. Attesa, soprattutto, per lo spareggio tra Aryna Sabalenka ed Elina Svitolina: chi vince andrà in semifinale.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 14 - Atp Stoccolma: Tabilo (Chi) vs Tirante (Arg)*
- ore 17 - Atp Stoccolma: Fritz (Usa) vs MUSETTI (Ita)*
- ore 20.45 - Studio Tennis
- ore 21 - Wta Finals: Andreeva vs Muchova (Cze)
- a seguire - Wta Finals: Sabalenka vs Svitolina (Ukr)
- a seguire - Wta Finals: Dabrowski/Stefani vs Hsieh/Ostapenko
- a seguire - Wta Finals: Guo/Mladenovic vs Mertens/Zhang
*anche su Sky Sport Uno
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