Errani/Paolini fanno 3 su 3: battute Perez/Schuurs

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno sconfitto in due set il duo composto da Ellen Perez e Demi Schuurs. Si tratta della terza vittoria su tre alle Wta Finals. Le italiane torneranno in campo sabato 14 novembre per la semifinale. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

L'en plein è servito. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno battuto per 6-3, 6-4 Ellen Perez e Demi Schuurs conquistando la terza vittoria consecutiva alle Wta Finals di Indian Wells. In una partita ininfluente per quel che riguarda il girone considerando la già certa qualificazione in semifinale (con tanto di primo posto) delle italiane e l'eliminazione dell'australiana e dell'olandese, Errani e Paolini hanno condotto il match senza grandi problemi: dopo un primo set che le ha viste avanti 4-0 con il doppio break, hanno perso la battuta nel quinto gioco, ma sono riuscite a gestire il vantaggio fino al 6-3. Nel secondo parziale, invece, a Sara e Jasmine è bastato il break in apertura per chiudere l'incontro dopo un'ora e 15 minuti. Per Errani e Paolini, tenendo presente anche il torneo vinto a Tokyo, arriva il settimo successo di fila.