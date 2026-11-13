Errani/Paolini fanno 3 su 3: battute Perez/Schuurs

Wta Finals, Errani/Paolini battono Perez/Schuurs: è la terza vittoria consecutivawta finals
Sara Errani e Jasmine Paolini hanno sconfitto in due set il duo composto da Ellen Perez e Demi Schuurs. Si tratta della terza vittoria su tre alle Wta Finals. Le italiane torneranno in campo sabato 14 novembre per la semifinale. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
L'en plein è servito. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno battuto per 6-3, 6-4 Ellen Perez e Demi Schuurs conquistando la terza vittoria consecutiva alle Wta Finals di Indian Wells. In una partita ininfluente per quel che riguarda il girone considerando la già certa qualificazione in semifinale (con tanto di primo posto) delle italiane e l'eliminazione dell'australiana e dell'olandese, Errani e Paolini hanno condotto il match senza grandi problemi: dopo un primo set che le ha viste avanti 4-0 con il doppio break, hanno perso la battuta nel quinto gioco, ma sono riuscite a gestire il vantaggio fino al 6-3. Nel secondo parziale, invece, a Sara e Jasmine è bastato il break in apertura per chiudere l'incontro dopo un'ora e 15 minuti. Per Errani e Paolini, tenendo presente anche il torneo vinto a Tokyo, arriva il settimo successo di fila.
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Musetti-Fritz per la finale: il programma di oggi
Sabato la semifinale
Sara Errani e Jasmine Paolini torneranno in campo sabato 14 novembre per la semifinale di doppio delle Wta Finals. Insieme a loro, nel gruppo 2 avanzano anche Katerina Siniakova e Taylor Townsend che hanno eliminato Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez a seguito del ritiro per infortunio di Melichar-Martinez quando il duo ceco-americano era avanti 6-2, 4-2. Per scoprire chi affronteranno Errani e Paolini, non resta che attendere i match di doppio in programma venerdì 13 novembre, con Dabrowski/Stefani, Guo/Mladenovic e Hsieh/Ostapenko ancora in lotta per qualificarsi in semifinale (due i posti disponibili). Sara e Jasmine se la vedranno contro la coppia che chiuderà al secondo posto nel gruppo 1.
La classifica del gruppo 2
- ERRANI/PAOLINI 3-0 (set 6-2)
- Siniakova/Townsend 2-1 (set 5-2)
- Bucsa/Melichar-Martinez 1-2 (set 3-4)
- Perez/Schuurs 0-3 (set 0-6)