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Shelton verso le Atp Finals: "Con Ferrero posso migliorare ancora". VIDEO

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Nel video le parole di Ben Shelton a Sky Sport sull'ingresso di Juan Carlos Ferrero nel suo team: "Abbiamo tanto su cui lavorare e ci sono tanti aspetti in cui posso migliorare, non soltanto sul cemento, ma anche sull'erba che è una superficie sulla quale non mi sento a mio agio. Posso ancora migliorare tanto e sono molto felice di avere Ferrero nel team. Aspetto con ansia di lavorare con lui durante la off season". Le Atp Finals sono in programma su Sky e in streaming su NOW dal 15 al 22 novembre

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