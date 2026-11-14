Il tennis sa scrivere incroci che nemmeno il miglior sceneggiatore saprebbe immaginare, e il palcoscenico delle ATP Finals di Torino ha regalato il primo, attesissimo capitolo di una nuova era. Poco prima di scendere in campo per le consuete sessioni di rifinitura, Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero si sono incontrati per la prima volta dal giorno della loro separazione ufficiale. Un momento carico di significato, osservato con discrezione dagli addetti ai lavori presenti a bordo campo, che ha spazzato via in pochi secondi qualsiasi voce su presunti attriti personali legati alla fine del loro sodalizio. Appena incrociati gli sguardi, i due si sono avvicinati con naturalezza, sciogliendosi in un lungo abbraccio accompagnato da pacche sulle spalle e sorrisi sinceri. E su Instagram anche una storia del tennista con il messaggio: "Mi rende felice vederti di nuovo in pista!".

Un legame oltre i risultati

Per anni Ferrero è stato molto più di un semplice allenatore per il fenomeno di Murcia: è stato un mentore, una figura paterna che lo ha accompagnato dall'adolescenza fino alla vetta del ranking mondiale e ai trionfi Slam. Quando le rispettive strade professionali si sono divise, il mondo del tennis aveva accolto la notizia con stupore, interrogandosi anche su come entrambi avrebbero gestito il primo faccia a faccia nel circuito. La risposta arrivata da Torino è la più semplice e distesa possibile. I due hanno scambiato qualche battuta rapida prima di tornare ai rispettivi impegni, dimostrando che la stima reciproca è sopravvissuta alla chiusura del ciclo tecnico.