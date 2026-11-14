Alcaraz e Ferrero, primo abbraccio a Torino dopo l'addio: il VIDEO dalle ATP FinalsATP FINALS
A distanza di mesi dalla clamorosa separazione professionale, Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero si sono incrociati per la prima volta a Torino, a margine delle sessioni di allenamento per le ATP Finals. Nessuna tensione, ma un lungo abbraccio e tanti sorrisi a testimoniare un legame umano rimasto intatto nonostante le strade diverse: oggi l'ex coach dello spagnolo siede infatti nell'angolo di Ben Shelton. Sui social anche il commento del tennista: "Mi rende felice vederti di nuovo in pista!"
Il tennis sa scrivere incroci che nemmeno il miglior sceneggiatore saprebbe immaginare, e il palcoscenico delle ATP Finals di Torino ha regalato il primo, attesissimo capitolo di una nuova era. Poco prima di scendere in campo per le consuete sessioni di rifinitura, Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero si sono incontrati per la prima volta dal giorno della loro separazione ufficiale. Un momento carico di significato, osservato con discrezione dagli addetti ai lavori presenti a bordo campo, che ha spazzato via in pochi secondi qualsiasi voce su presunti attriti personali legati alla fine del loro sodalizio. Appena incrociati gli sguardi, i due si sono avvicinati con naturalezza, sciogliendosi in un lungo abbraccio accompagnato da pacche sulle spalle e sorrisi sinceri. E su Instagram anche una storia del tennista con il messaggio: "Mi rende felice vederti di nuovo in pista!".
Un legame oltre i risultati
Per anni Ferrero è stato molto più di un semplice allenatore per il fenomeno di Murcia: è stato un mentore, una figura paterna che lo ha accompagnato dall'adolescenza fino alla vetta del ranking mondiale e ai trionfi Slam. Quando le rispettive strade professionali si sono divise, il mondo del tennis aveva accolto la notizia con stupore, interrogandosi anche su come entrambi avrebbero gestito il primo faccia a faccia nel circuito. La risposta arrivata da Torino è la più semplice e distesa possibile. I due hanno scambiato qualche battuta rapida prima di tornare ai rispettivi impegni, dimostrando che la stima reciproca è sopravvissuta alla chiusura del ciclo tecnico.
Il presente di Ferrero si chiama Ben Shelton
Oggi l'orizzonte professionale di entrambi parla lingue diverse. Mentre Alcaraz prosegue il suo percorso con il rinnovato staff tecnico a caccia del titolo di "Maestro a Torino", Ferrero ha scelto di rimettersi in gioco accettando una sfida ad altissimo voltaggio: guidare la crescita di Ben Shelton. Proprio la presenza dell'ex coach all'angolo dello statunitense rende l'incrocio torinese ancora più affascinante in chiave sportiva. Con Alcaraz e Shelton tra i protagonisti più attesi sul veloce indoor piemontese, l'abbraccio prima dell'allenamento ha il sapore di una tregua affettuosa prima che a parlare torni, inevitabilmente, solo il campo.