Atp Finals a Torino, calendario e partecipanti: tutto quello che c'è da saperela guida
Introduzione
Ci siamo. Da domenica 15 a domenica 22 vanno in scena all'Inalpi Arena di Torino le ATP Finals 2026. Il torneo dei Maestri è da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW: qui la guida completa per non perderti nulla dell'evento che chiude la stagione
Quello che devi sapere
Torino è ancora la città dei Maestri
- Le Nitto ATP Finals 2026 si disputeranno dal 15 al 22 novembre.
- Il torneo indoor su cemento, istituito nel 1970, si svolgerà all'Inalpi Arena di Torino per il sesto anno consecutivo
- Il direttore del torneo è Adam Hogg.
Il format
- Il torneo di Torino vedrà la partecipazione di otto giocatori, suddivisi in due gironi da quattro.
- I primi due classificati di ciascun gruppo accederanno alle semifinali.
- La finale è in programma domenica 22 novembre
Conferenza Stampa NITTO ATP Finals 2022 a Torino
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I partecipanti nel singolare
- Alexander Zverev
- Carlos Alcaraz
- Ben Shelton
- Daniil Medvedev
- FLAVIO COBOLLI
- Arthur Fils
- Frances Tiafoe
- Rafael Jodar
TENNIS - Internazionali di Tennis - 2024 ATP Nitto Finals - Zverev vs Rublev
I gironi delle Atp Finals
Gruppo John McEnroe
- Alexander Zverev (Ger)
- Ben Shelton (Usa)
- Arthur Fils (Fra)
- Rafael Jodar (Esp)
Gruppo Ivan Lendl
- Carlos Alcaraz (Esp)
- Daniil Medvedev
- FLAVIO COBOLLI (Ita)
- Frances Tiafoe (Usa)
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Il programma delle Atp Finals 2026: calendario e orari
- Fase a gironi – Round Robin (da domenica 15 novembre a venerdì 20 novembre)
- Sessione pomeridiana: inizio alle 11:30 (doppio) e alle 14:00 (singolare).
- Sessione serale: inizio alle 18:00 (doppio) e non prima delle 20:30 (singolare).
- Semifinali – Sabato 21 novembre
- Sessione pomeridiana: inizio alle 12:00 (doppio) e alle 14:30 (singolare).
- Sessione serale: non prima delle 18:00 (doppio) e non prima delle 20:30 (singolare).
- Finali – Domenica 22 novembre
- Finale di doppio: ore 15:00.
- Finale di singolare: ore 18:00.
Il montepremi delle Atp Finals
- Campione imbattuto 5.171.000 $
- Vittoria in finale 2.412.000 $
- Vittoria in semifinale 1.206.000 $
- Vittoria in ogni match del girone 405.000 $
- Quota di partecipazione 338.000 $*
- Riserva (Alternate) 156.000 $
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L'albo d'oro delle Atp Finals
- 2025: Jannik Sinner
- 2024: Jannik Sinner
- 2023: Novak Djokovic
- 2022: Novak Djokovic
- 2021: Alexander Zverev
- 2020: Daniil Medvedev
- 2019: Stefanos Tsitsipas
- 2018: Alexander Zverev
- 2017: Grigor Dimitrov
- 2016: Andy Murray
I partecipanti nel doppio
- Heliovaara/Patten
- Harrison/Skupski
- Granollers/Zeballos
- Arevalo/Pavic
- BOLELLI/VAVASSORI
- Arribage/Olivetti
- Krawietz/Puetz
- Luz/Matos
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I gironi del doppio
Gruppo Todd Woodbridge
- Heliovaara/Patten
- Arevalo/Pavic
- Arribage/Olivetti
- Luz/Matos
Gruppo Mark Woodforde
- Harrison/Skupski
- Granollers/Zeballos
- BOLELLI/VAVASSORI
- Krawietz/Puetz
Il montepremi del torneo di doppio
- Campioni imbattuti 959.300 $
- Vittoria in finale 356.800 $
- Vittoria in semifinale 178.500 $
- Vittoria in ogni match del girone 96.600 $
- Quota di partecipazione 134.200 $*
- Riserva (Alternate) 51.700 $
NITTO ATP FINALS TORINO 2024
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Atp Finals, dove vedere su Sky e NOW
- Il grande spettacolo del tennis mondiale in diretta su Sky e in streaming su NOW con le Nitto ATP Finals, l'atto conclusivo della stagione, in programma alla Inalpi Arena di Torino.
- Su Sky Sport tutti i match di singolare e di doppio live, con una copertura editoriale completa: da domenica 15 a domenica 22 novembre, oltre 12 ore di diretta al giorno, dalle 11 alle 23, per vivere ogni sfida, ogni emozione e tutti i momenti decisivi dell'evento che assegna l'ultimo grande titolo dell'anno.
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