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Atp Finals a Torino, calendario e partecipanti: tutto quello che c'è da sapere

la guida

Introduzione

Ci siamo. Da domenica 15 a domenica 22 vanno in scena all'Inalpi Arena di Torino le ATP Finals 2026. Il torneo dei Maestri è da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW: qui la guida completa per non perderti nulla dell'evento che chiude la stagione

ATP FINALS SU SKY: LE NOVITA'

Quello che devi sapere

Torino è ancora la città dei Maestri

  • Le Nitto ATP Finals 2026 si disputeranno dal 15 al 22 novembre
  • Il torneo indoor su cemento, istituito nel 1970, si svolgerà all'Inalpi Arena di Torino per il sesto anno consecutivo
  • Il direttore del torneo è Adam Hogg.

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Il format

  • Il torneo di Torino vedrà la partecipazione di otto giocatori, suddivisi in due gironi da quattro. 
  • I primi due classificati di ciascun gruppo accederanno alle semifinali
  • La finale è in programma domenica 22 novembre

Conferenza Stampa NITTO ATP Finals 2022 a Torino
Conferenza Stampa NITTO ATP Finals 2022 a Torino
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I partecipanti nel singolare

  • Alexander Zverev 
  • Carlos Alcaraz
  • Ben Shelton
  • Daniil Medvedev
  • FLAVIO COBOLLI
  • Arthur Fils
  • Frances Tiafoe 
  • Rafael Jodar

TENNIS - Internazionali di Tennis - 2024 ATP Nitto Finals - Zverev vs Rublev
TENNIS - Internazionali di Tennis - 2024 ATP Nitto Finals - Zverev vs Rublev
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I gironi delle Atp Finals

Gruppo John McEnroe

  • Alexander Zverev (Ger)
  • Ben Shelton (Usa)
  • Arthur Fils (Fra)
  • Rafael Jodar (Esp)

Gruppo Ivan Lendl

  • Carlos Alcaraz (Esp)
  • Daniil Medvedev
  • FLAVIO COBOLLI (Ita)
  • Frances Tiafoe (Usa)

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Il programma delle Atp Finals 2026: calendario e orari

  • Fase a gironi – Round Robin (da domenica 15 novembre a venerdì 20 novembre)
    - Sessione pomeridiana: inizio alle 11:30 (doppio) e alle 14:00 (singolare).
    - Sessione serale: inizio alle 18:00 (doppio) e non prima delle 20:30 (singolare).
  • Semifinali – Sabato 21 novembre
    - Sessione pomeridiana: inizio alle 12:00 (doppio) e alle 14:30 (singolare).
    - Sessione serale: non prima delle 18:00 (doppio) e non prima delle 20:30 (singolare).
  • Finali – Domenica 22 novembre
    - Finale di doppio: ore 15:00.
    - Finale di singolare: ore 18:00.

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Il montepremi delle Atp Finals

  • Campione imbattuto 5.171.000 $
  • Vittoria in finale 2.412.000 $
  • Vittoria in semifinale 1.206.000 $
  • Vittoria in ogni match del girone 405.000 $
  • Quota di partecipazione 338.000 $*
  • Riserva (Alternate) 156.000 $

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L'albo d'oro delle Atp Finals

  • 2025: Jannik Sinner
  • 2024: Jannik Sinner
  • 2023: Novak Djokovic
  • 2022: Novak Djokovic
  • 2021: Alexander Zverev
  • 2020: Daniil Medvedev
  • 2019: Stefanos Tsitsipas
  • 2018: Alexander Zverev
  • 2017: Grigor Dimitrov
  • 2016: Andy Murray

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I partecipanti nel doppio

  • Heliovaara/Patten
  • Harrison/Skupski
  • Granollers/Zeballos
  • Arevalo/Pavic
  • BOLELLI/VAVASSORI 
  • Arribage/Olivetti
  • Krawietz/Puetz 
  • Luz/Matos

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I gironi del doppio

Gruppo Todd Woodbridge

  • Heliovaara/Patten
  • Arevalo/Pavic
  • Arribage/Olivetti
  • Luz/Matos

Gruppo Mark Woodforde

  • Harrison/Skupski
  • Granollers/Zeballos
  • BOLELLI/VAVASSORI
  • Krawietz/Puetz

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Il montepremi del torneo di doppio

  • Campioni imbattuti 959.300 $
  • Vittoria in finale 356.800 $
  • Vittoria in semifinale 178.500 $
  • Vittoria in ogni match del girone 96.600 $
  • Quota di partecipazione 134.200 $*
  • Riserva (Alternate) 51.700 $

NITTO ATP FINALS TORINO 2024
NITTO ATP FINALS TORINO 2024
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Atp Finals, dove vedere su Sky e NOW

  • Il grande spettacolo del tennis mondiale in diretta su Sky e in streaming su NOW con le Nitto ATP Finals, l'atto conclusivo della stagione, in programma alla Inalpi Arena di Torino. 
  • Su Sky Sport tutti i match di singolare e di doppio live, con una copertura editoriale completa: da domenica 15 a domenica 22 novembre, oltre 12 ore di diretta al giorno, dalle 11 alle 23, per vivere ogni sfida, ogni emozione e tutti i momenti decisivi dell'evento che assegna l'ultimo grande titolo dell'anno.

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