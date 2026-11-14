Taylor Fritz ha sconfitto Thiago Agustin Tirante e ha vinto l'Atp 250 di Stoccolma: 6-2, 4-6, 7-6 il punteggio in favore dell'americano, che si assicura di chiudere la stagione in top 10

La dodicesima gioia di Taylor Fritz, la seconda del 2026. L'americano è il nuovo campione dell'Atp 250 di Stoccolma grazie al successo, al termine di una partita molto combattuta, contro Thiago Agustin Tirante per 6-2, 4-6, 7-6. La testa di serie numero 1 ha dominato il primo parziale, mentre nel secondo ha pagato caro il passaggio a vuoto che gli ha fatto perdere la battuta nel settimo game. Nel terzo set, invece, non ci sono state chance di break. Inevitabile il tiebreak, che è stato dominato da Fritz per 7-3. Per l'americano arriva il primo titolo a livello indoor (finora aveva registrato 0 vittorie e 5 sconfitte nelle finali) e diventa l'undicesimo vincitore statunitense diverso a Stoccolma. Chiuderà l'anno in top 10.