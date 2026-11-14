Jannik Sinner ha parlato ai ragazzi delle scuole tennis torinesi durante un evento organizzato allo store della Nike a Torino insieme a Paolo Maldini: "La vittoria più grande è poter fare ciò che ti piace di più". Sui social: "Sono una parte importante, ma sono secondari: è più bello incontrare qualcuno per un caffè" TUTTE LE FOTO DELL'EVENTO A TORINO

Jannik Sinner e Paolo Maldini sono stati protagonisti dell'evento organizzato allo store della Nike di via Roma in pieno centro a Torino. Accolti da una marea di tifosi, il numero 2 al mondo ha parlato del suo percorso ai ragazzi delle scuole tennis torinesi presenti: "Era impossibile immaginarsi tutto questo, mai avrei pensato di arrivare a questi livelli - ha ammesso Jannik -. Vivevo la mia gioventù in modo tranquillo con i miei amici, facevo calcio e sciavo. Poi, a 13 anni, ho deciso di giocare a tennis. La vittoria più grande è scegliere quello che ti piace di più: il risultato non si può controllare, ma il divertimento sì". E parlando di gioventù, Sinner ha affrontato anche il tema legato all'uso dei social: "Sono una parte importante, puoi usarli in modo positivo ma ci sono anche cose negative. Il mio consiglio è di starci lontano: è più bello incontrare qualcuno per un caffè. Per me i social sono secondari".

"In Italia manca uno Slam. Torino è il mio campo preferito" "Che cosa manca in Italia? Uno Slam, che ha un impatto importantissimo per una carriera di un tennista - ha continuato Sinner -. Io, per esempio, qua a Torino mi sono sempre trovato bene. Questo è il mio campo indoor e in cemento preferito. Dove facevo fatica era Roma. Quest'anno ho fatto la semifinale con Medvedev sabato, poi la finale il giorno dopo. Sentivo proprio la tensione: ho iniziato a sudare prima di entrare in campo, ho chiesto al mio team il mio spazio e sono rimasto da solo nello spogliatoio. Sentivo tanto la partita, però è una cosa che mi ha fatto crescere perché alla fine ho gestito molto bene il match. Si sente tantissimo quando si gioca in Italia, ma sono la prima persona che vuole dare tutto perché sa che non gioco solo per me stesso, ma anche per i ragazzini e per un Paese intero. E di questo ne vado fiero".

La battuta con Maldini: "Abbiamo le stesse ginocchia" Sinner ha poi scherzato con Maldini: "Che cosa abbiamo in comune? In questo momento abbiamo entrambi le ginocchia un po' così e così (ride, ndr). A parte gli scherzi: io credo che la vita in generale sia fatta di scelte. Noi abbiamo sempre messo lo sport in prima posizione". Pensiero che trova d'accordo lo stesso Maldini: "Purtroppo sì, anche perché a volte devi lasciare determinate cose e anche le persone vicino a te possono soffire. Ma credo che per farlo a un certo livello, tu debba farlo così: devi mettere delle priorità".