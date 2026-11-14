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Jodar ricorda la sfida con Sinner a Madrid: "Ho imparato tanto". VIDEO

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Prima del debutto alle Atp Finals, Rafa Jodar ha parlato a Sky Sport della sua stagione: "Ho tanti momenti speciali. Se dovessi sceglierne uno, dico quando ho affrontato Jannik Sinner a Madrid. Per me è stata una grande partita da cui ho imparato tanto. Un'esperienza fantastica. In quel momento ho capito che cosa significa giocare contro uno dei migliori giocatori al mondo". Le Atp Finals sono in programma su Sky e in streaming su NOW dal 15 al 22 novembre

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